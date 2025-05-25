Вячеслав Федорищев поздравил самарских химиков с Днем химика

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Уважаемые работники и ветераны химической промышленности!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Химическая отрасль — один из ключевых, динамично развивающихся секторов в структуре экономики нашего региона, от которого во многом зависят темпы социально-экономического развития Самарской области, благополучие наших граждан.

Усилия трудовых коллективов «Тольяттиазота», «Тольяттикаучука», «КуйбышевАзота», «ТОМЕТа», «Промсинтеза», «Таркетта» и других предприятий направлены на повышение производительности труда, формирование современных производственных площадок, реализацию инвестиционных проектов с потенциалом импортозамещения.

Важным направлением вашей деятельности является участие в реализации национальных проектов «Эффективная и конкурентная экономика», «Новые материалы и химия» «Международная кооперация и экспорт», что способствует решению задачи, поставленной Президентом В.В. Путиным, по достижению технологического суверенитета страны.

Правительство Самарской области и в дальнейшем будет оказывать региональному химпрому необходимую поддержку, создавая все условия для расширения производства, улучшения качества продукции и притока дополнительных инвестиций, наращивания производственной кооперации и создания новых взаимосвязей внутри экономики региона.

Дорогие друзья! Искренне благодарю вас за профессионализм, ответственное отношение к делу, высокую самоотдачу в работе и стремление соответствовать самым высоким требованиям, предъявляемым к современной организации производства. Особая благодарность ветеранам отрасли и наставникам, которые, обладая уникальным опытом, передают свои знания и навыки молодым специалистам.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, стабильности, благополучия и новых трудовых побед на благо нашего края, на благо великой России!

Губернатор Самарской области В.А. Федорищев