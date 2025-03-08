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Вячеслав Федорищев поздравил самарчанок с Международным женским днем

8 марта 2025 10:45
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Вячеслав Федорищев поздравил самарчанок с Международным женским днем

Дорогие, наши прекрасные жительницы Самарской области!

От всего сердца поздравляю вас с Международным женским днем!

Этот замечательный праздник – еще один повод выразить восхищение вами. Вашей красотой, талантами, способностью сочетать в себе силу и мягкость, мудрость и решительность, отвагу и нежность.

Мы, мужчины, не перестаем удивляться вашими безграничными возможностями. Вы реализуете себя в самых разных профессиях, участвуете в общественной жизни, самосовершенствуетесь, воспитываете детей, окружаете свои семьи заботой и теплом, бережно храните домашний очаг.

Сегодня именно вы являетесь твердой опорой для наших героев, участвующих в специальной военной операции. Мои особые слова благодарности матерям и женам наших защитников, а также всем жительницам региона, которые очень много делают, чтобы приблизить Победу – спасают жизни в зоне боевых действий, участвуют в сборе гуманитарной помощи, шьют, вяжут и мастерят для наших бойцов, отправляют им посылки, наполненные домашним теплом.

Милые дамы! От всей души признателен за все, что вы делаете на благо Самарской области! Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, процветания, благополучия, сил и энергии на новые свершения!

Губернатор Самарской области

В.А. Федорищев

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