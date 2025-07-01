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Вячеслав Федорищев поздравил с праздником ветеранов боевых действий

1 июля 2025 10:00
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Вячеслав Федорищев поздравил с праздником ветеранов боевых действий

действий для СМИ (01.07.2025)

Уважаемые товарищи!

Сегодня особая памятная дата – День ветеранов боевых действий. Он посвящен тем, кто в разные годы преумножал ратную славу России, кто, рискуя своей жизнью в войнах и вооруженных конфликтах, отстаивал целостность, единство и мирное будущее нашей страны.

Для нас очень важно, что в Год защитника Отечества благодаря инициативе Ассоциации ветеранов СВО Самарской области и других ветеранских организаций в нашем регионе этот праздник приобрел статус официального.  Это дань уважения и благодарности нескольким поколениям защитников Отечества, прошедших Афганистан и другие «горячие точки», выполнявших свой воинский долг на Северном Кавказе, участвовавших в специальной военной операции.

Мы помним всех, кто бесстрашно боролся за свободу и безопасность нашего Отечества, тех, кто отдал ради этого жизни. Это герои, которыми мы гордимся, на примере которых учим молодежь патриотизму, мужеству и самоотверженности, преданности Родине.

Сегодня особенно важно проявлять к нашим ветеранам максимум уважения и заботы, по достоинству оценив их вклад в обеспечение спокойной, безопасной жизни наших граждан. 

Президент России В.В. Путин, федеральные, региональные и местные органы власти, социальные, медицинские учреждения и волонтёрские организации активно поддерживают наших ветеранов и их близких, оказывая им содействие в решении жизненно важных вопросов. Всего в регионе действует более 40 мер поддержки.

Этой цели служит и созданный по решению Главы государства государственный фонд «Защитники Отечества», программа профессиональной переподготовки «Школа героев», действующая в рамках президентского проекта «Время героев», Центр комплексной поддержки участников СВО и их семей «Сердце воина», а также Ассоциация ветеранов СВО Самарской области.

Дорогие друзья!  Благодарю вас за все, что вы сделали для страны, для укрепления ее обороноспособности и обеспечения национальных интересов. Большое спасибо всем, кто стоит на защите прав ветеранов боевых действий, занимается увековечением памяти павших, ведет работу по формированию патриотического сознания жителей Самарской области.

От всей души желаю вам здоровья, мира, добра и благополучия!

 Губернатор Самарской области В.А. Федорищев

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