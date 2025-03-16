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Вячеслав Федорищев поздравил с праздником работников бытового обслуживания населения и ЖКХ

16 марта 2025 11:43
109
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником работников бытового обслуживания населения и ЖКХ

Уважаемые работники и ветераны бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства!

Поздравляю вас с профессиональным праздником! 

Ваш труд играет огромную роль в обеспечении комфорта и безопасности жителей региона, базовых условий для развития экономики и социальной сферы Самарской области. 

Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг — один из приоритетов регионального Правительства.

В рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни», разработанного по поручению Президента России Владимира Владимировича Путина, сформирована сеть опорных населенных пунктов — точек роста региона. В него включены городские округа и практически все административные центры муниципальных районов. Наша задача — увеличить объемы инвестиций в капремонт жилого фонда, газификацию, водоснабжение и водоотведение и в конечном итоге создать более комфортную жизненную среду. Совместными усилиями мы с этим справимся.

Благодарю вас за трудолюбие, высокую самоотдачу, стремление соответствовать требованиям времени. Спасибо ветеранам, многие годы честно проработавшим в сфере быта и ЖКХ и воспитавшим достойную смену. Особая признательность — специалистам, которые восстанавливают мирную жизнь в ДНР, в городе-побратиме Снежное.

От всей души желаю вам здоровья, оптимизма, благополучия, новых трудовых достижений и безаварийной работы!

 Губернатор Самарской области В.А. Федорищев

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