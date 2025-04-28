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Вячеслав Федорищев поздравил работников скорой медицинской помощи с профессиональным праздником
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Вячеслав Федорищев поздравил работников скорой медицинской помощи с профессиональным праздником

28 апреля 2025 15:26
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Благодарю вас за самоотверженный труд, верность своему призванию и готовность по первому зову прийти на помощь людям.

Уважаемые работники и ветераны скорой медицинской помощи!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Ваша каждодневная работа требует максимального напряжения сил, больших эмоциональных нагрузок, высокой самоотдачи, ответственности за тех, кто нуждается в вашей помощи. Как ангелы-хранители, вы выполняете свою главную миссию — спасаете человеческие жизни.

Повышение престижа профессии, улучшение условий труда, повышение заработной платы медработников – в числе приоритетов федеральных и региональных органов власти. Так, на дополнительные выплаты специалистам СМП из бюджета Самарской области направлено почти 280 миллионов рублей.

Большое внимание уделяется также кадровому обеспечению отрасли и работе над укреплением материально-технической базы. До 2030 года в учреждения здравоохранения региона планируем поставить не менее 260 автомобилей скорой помощи и 359 автомобилей неотложной помощи.

Мы и дальше будем делать все для того, чтобы система здравоохранения региона соответствовала ожиданиям и запросам наших граждан. Этому будет способствовать реализация национальных проектов «Продолжительная и активная жизнь» и «Новые технологии сбережения здоровья».

Благодарю вас за самоотверженный труд, верность своему призванию и готовность по первому зову прийти на помощь людям. Особая благодарность ветеранам подразделений СМП, специалистам, выполняющим свой долг в зоне специальной военной операции.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, оптимизма, благополучия! Всего самого доброго вашим семьям!

 Губернатор Самарской области В.А. Федорищев

Теги: Самара

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