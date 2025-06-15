Вячеслав Федорищев поздравил медицинских работников Самарской области с профессиональным праздником

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Уважаемые медицинские работники Самарской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!



Вы стоите на страже здоровья наших граждан, проявляя в своей каждодневной работе лучшие человеческие качества – доброту, милосердие, выдержку и высочайшее врачебное искусство. По первому зову приходите на помощь людям и в своем стремлении исцелить их от недугов совершаете порой невозможное.

Создание условий для оказания качественной и доступной медицинской помощи – наша общая задача и один из приоритетов регионального Правительства.

До 2029 года мы завершим строительство 13 поликлинических и 4 стационарных учреждений, 192 ФАПов, поставим более 500 автомобилей скорой и неотложной помощи. Только в этом году капитально отремонтируем более 140 объектов здравоохранения. Будем последовательно решать проблему нехватки медицинских кадров.

Обязанность органов власти, всего нашего общества – сделать все возможное, чтобы профессия медработника была одной из самых почетных, престижных и достойно оплачиваемых. С этой целью мы продолжаем работу по привлечению и закреплению кадров в системе здравоохранения за счет программ целевого обучения, развития системы стимулов, повышения уровня обеспеченности жильем.

Дорогие друзья! Искренне благодарю вас за преданность своему призванию, за ваше душевное тепло и надежду, которую вы дарите своим пациентам. Спасибо ветеранам отрасли, чей пример вдохновляет молодых специалистов на честный, благородный, самоотверженный труд.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, оптимизма, благополучия, успехов в работе и во всех добрых начинаниях на благо жителей Самарской области!