Вячеслав Федорищев поздравил машиностроителей Самарской области с профессиональным праздником

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Уважаемые работники и ветераны машиностроительного комплекса Самарской области!



Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем машиностроителя!

Машиностроение – одна из ключевых отраслей промышленной специализации Самарской области. Такие флагманы, как АО «АВТОВАЗ», АО «ТЯЖМАШ», предприятия авиационно-космического и тяжелого машиностроения, кабельной и электротехнической промышленности составляют основу индустриальной мощи нашего региона.

Сегодня государство уделяет особое внимание поддержке машиностроительного комплекса. Реализуются инициированные Президентом В.В. Путиным национальные проекты, активное содействие предприятиям в решении стоящих перед ними производственных задач оказывают федеральные и региональные институты развития. Уверен, потенциал машиностроительной отрасли позволит обеспечить технологическое лидерство региона.

Благодарю наших машиностроителей за честный, самоотверженный труд, высочайший профессионализм. Спасибо ветеранам машиностроения, которые передают свой опыт молодым специалистам. Особая признательность за помощь, которую машиностроительный комплекс оказывает участникам специальной военной операции и их семьям. Надежный, крепкий тыл - залог нашей Победы.

Желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, благополучия, успехов в работе на благо Самарской области и нашей Родины - великой России!



Губернатор Самарской области В.А.Федорищев