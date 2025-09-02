Я нашел ошибку
Главные новости:
Школы Самарской области приглашают присоединиться к проекту Общества «Знание» о физической культуре
15 блогеров из Самарской области сразятся за место в финале Всероссийского проекта «ТопБЛОГ»
Куйбышевская магистраль фиксирует снижение количества ДТП на железнодорожных путях
Владимир Балаев из Самары стал обладателем Кубка России по вейкборду-электротяге
В Тольятти по указанию мошенников студент забрал у пенсионера 300 тысяч рублей
Агитационный автобус Росгвардии начал работу в Самарской области
В Жигулевске сын украл у матери телевизор
В Самаре пройдет открытие XIII Всероссийского литературного фестиваля имени Михаила Анищенко
В Самаре состоится лекция «Символы самарской резьбы»
В Самаре ветераны СВО стали участниками Всероссийской акции «Быть рядом»
Кинотеатр под открытым небом "Филин" ждет зрителей на набережной
Вячеслав Федорищев поздравил гвардейцев региона с Днем российской гвардии

2 сентября 2025 09:23
128
Вячеслав Федорищев поздравил гвардейцев региона с Днем российской гвардии

Уважаемые товарищи!

Поздравляю вас с Днем российской гвардии! 

Этот праздник, установленный Указом Президента России, своими корнями уходит в далекое прошлое, во времена Петра I, знаменуя собой продолжение ратных традиций российского воинства, всегда отличавшегося  доблестью, мужеством и стойкостью.

В годы Великой Отечественной войны гвардейское звание присваивалось воинским частям, кораблям, соединениям и объединениям, особо отличившимся в боях и покрывшим себя неувядаемой славой.

Эта традиция жива и сегодня. За массовый героизм и отвагу, проявленные в боевых действиях по защите страны в зоне специальной военной операции, почетное наименование «гвардейская» присвоено нескольким частям Вооруженных Сил России. 

Мы гордимся тем, что на территории Самарской области дислоцируются части 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии. С самого начала СВО воины-гвардейцы с честью выполняют свой воинский долг и в Год защитника Отечества высоко несут свое гвардейское знамя.

Дорогие друзья! Мы восхищаемся вашим героизмом, беззаветной преданностью Родине, несокрушимым боевым духом и стараемся делать максимум возможного, чтобы ваши семьи были окружены заботой и вниманием.

От всего сердца желаю вам и вашим близким, всем самарцам, когда-либо служившим в гвардии, здоровья, счастья и благополучия! Успехов вам в службе и победы на полях сражений во имя величия и процветания нашей Отчизны!

Губернатор Самарской области В.А.Федорищев 

Теги: В центре внимания

