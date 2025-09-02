Вячеслав Федорищев поздравил гвардейцев региона с Днем российской гвардии

128

Уважаемые товарищи!

Поздравляю вас с Днем российской гвардии!

Этот праздник, установленный Указом Президента России, своими корнями уходит в далекое прошлое, во времена Петра I, знаменуя собой продолжение ратных традиций российского воинства, всегда отличавшегося доблестью, мужеством и стойкостью.

В годы Великой Отечественной войны гвардейское звание присваивалось воинским частям, кораблям, соединениям и объединениям, особо отличившимся в боях и покрывшим себя неувядаемой славой.

Эта традиция жива и сегодня. За массовый героизм и отвагу, проявленные в боевых действиях по защите страны в зоне специальной военной операции, почетное наименование «гвардейская» присвоено нескольким частям Вооруженных Сил России.

Мы гордимся тем, что на территории Самарской области дислоцируются части 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии. С самого начала СВО воины-гвардейцы с честью выполняют свой воинский долг и в Год защитника Отечества высоко несут свое гвардейское знамя.

Дорогие друзья! Мы восхищаемся вашим героизмом, беззаветной преданностью Родине, несокрушимым боевым духом и стараемся делать максимум возможного, чтобы ваши семьи были окружены заботой и вниманием.

От всего сердца желаю вам и вашим близким, всем самарцам, когда-либо служившим в гвардии, здоровья, счастья и благополучия! Успехов вам в службе и победы на полях сражений во имя величия и процветания нашей Отчизны!

Губернатор Самарской области В.А.Федорищев