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Вячеслав Федорищев поздравил аграриев Самарской области с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

13 октября 2024 11:55
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Вячеслав Федорищев поздравил аграриев Самарской области с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

Уважаемые труженики и ветераны агропромышленного комплекса Самарской области!

Поздравляю вас с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!

Сельскохозяйственная отрасль — один из ключевых секторов экономики Самарской области. Успехи наших аграриев – это основа продовольственной безопасности региона, важнейшее слагаемое благополучия наших граждан, сохранения их здоровья.

Укреплению АПК, увеличению его экспортного потенциала сегодня уделяется особое внимание. Наши приоритеты в этой сфере — повышение производительности труда, эффективное земледелие, технологическая модернизация и цифровизация производства, развитие селекции и семеноводства.  

Благодаря государственной поддержке, реализации национальных проектов, совершенствованию транспортной и социальной инфраструктуры жизнь на селе постепенно преображается – повышается уровень доходов сельчан, ведется работа по кадровому обеспечению АПК, здравоохранения и образования, созданию комфортных условий для жизни, удовлетворению культурных потребностей сельских жителей.

Дорогие друзья! Благодарю вас за труд на благо людей,  профессионализм и высочайшую самоотдачу. Спасибо ветеранам, посвятившим свою жизнь сельскому хозяйству. Ваш бесценный опыт, любовь к родной земле, забота о подготовке молодых кадров – залог сегодняшних достижений аграриев. 

Огромная благодарность всем, кто оказывает поддержку нашим героям – участникам СВО и их семьям. С таким надежным тылом мы обязательно победим!

Желаю вам успехов в работе и богатых урожаев! Крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия вам и вашим близким!

Губернатор Самарской области В.А. Федорищев

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