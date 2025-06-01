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Вячеслав Федорищев посетил в Струковском саду областной фестиваль, посвященной Международному дню защиты детей

1 июня 2025 15:56
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Вячеслав Федорищев осмотрел праздничные площадки, пообщался с ребятами.

1 июня, в День защиты детей, на многих площадках 63-го региона проходят праздничные мероприятия. А в Струковском саду - яркий областной фестиваль (0+). Его посетил губернатор Вячеслав Федорищев.

Для ребят организовали интерактивные локации, театральные постановки, квесты, мастер-классы, игротеки, выставки. Также создали спортивную территорию, где можно попробовать свои силы и навыки в разных дисциплинах (0+).

На площадке "Движения первых" (0+) проходит концерт детских творческих коллективов, мастер-классы, шоу мыльных пузырей, работает фотобудка с моментальной печатью (0+).

ГУ МВД по Самарской области знакомит гостей с выставкой патрульных автомобилей и мотоциклов ДПС, работает площадка безопасности дорожного движения, где дети с помощью очков виртуальной реальности совершают прогулку по улицам города, а также принимают участие в мастер-классах по изготовлению световозвращающих элементов и по вождению  электросамокатов. Запланированы показательные выступления кинологов со своими четвероногими помощниками (0+).

Кроме того, организован консультационный центр для родителей и детей. Специалисты рассказывают всем желающим о действующих в 63-м регионе мерах поддержки семей с детьми, о реабилитационных услугах для детей с ограниченными возможностями здоровья (0+).

Вячеслав Федорищев осмотрел праздничные площадки, пообщался с ребятами и обратился к участникам и гостям областного детского фестиваля:

"Я всех поздравляю с сегодняшним праздником - с Днем защиты детей. Для нас это самый главный приоритет - беречь наши семьи, беречь наших детей, давать все возможности для развития", - сказал губернатор.

Отдельно глава региона отметил подростков, впервые получающих паспорта:

"Вы становитесь полноправными жителями нашей страны, гражданами с огромным количеством прав и обязанностей. Вы становитесь правопреемниками наших великих предков, тех, кто победил в Великой Отечественной войне, и при этом становитесь теми, от кого будет зависеть наше будущее".

Источник: СОВА

 

 

Теги: Самара

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