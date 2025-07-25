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По итогам поездки глава региона принял ряд решений, направленных на дополнительную поддержку в муниципалитете сфер здравоохранения, образования, культуры, ЖКХ, благоустройства и спорта, а также провел встречи с жителями.
Вячеслав Федорищев посетил Богатовский район
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Вячеслав Федорищев посетил Богатовский район

25 июля 2025 15:40
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По итогам поездки глава региона принял ряд решений, направленных на дополнительную поддержку в муниципалитете сфер здравоохранения, образования, культуры, ЖКХ, благоустройства и спорта, а также провел встречи с жителями.

В четверг, 24 июля, губернатор Вячеслав Федорищев вместе с командой правительства Самарской области работал в Богатовском районе. По итогам поездки глава региона принял ряд решений, направленных на дополнительную поддержку в муниципалитете сфер здравоохранения, образования, культуры, ЖКХ, благоустройства и спорта, а также провел встречи с жителями.

Вячеслав Федорищев проверил, как идет капитальный ремонт поликлиники Богатовской Центральной районной больницы. В учреждении медицинскую помощь получают почти 12 тысяч человек. Капремонт завершен на 85 %, планируемый срок завершения – август 2025 года. Глава региона пообщался с руководством и сотрудниками поликлиники. Вячеслав Федорищев принял решение дополнительно направить 8 млн рублей на закупку оборудования, мебели и систем навигации. «Впредь – каждый ремонт должен включать и обновление материальной базы», – подчеркнул губернатор. Также руководитель Самарской области поручил провести анализ оснащенности медицинского учреждения кадрами, изучить обращения людей. В случае, если каких-то специалистов будет не хватать, то штат больницы доукомплектуют.

В 2025 году за счет средств областного бюджета проведена замена лифтов в хирургическом и терапевтическом корпусах Борской ЦРБ. В 2027 — 2030 годах запланирован капитальный ремонт стационарных корпусов. Кроме того, в рамках программы модернизации первичного звена возводится ФАП в поселке Центральный Борского района.

В связи с обращениями жителей губернатор посетил школу села Богатое. В здании протекает крыша. Местные власти пытаются решить проблему, но глава региона отметил, что работу надо ускорить. «Для этого делаем качественную экспертизу, найдем средства и отремонтируем», – сообщил Вячеслав Федорищев.

Губернатор осмотрел Дом культуры «Октябрь», где идет капитальный ремонт.  В ДК ежегодно проводится более 200 мероприятий, здесь работают 10 клубов, в которых занимаются порядка 400 человек, 3 коллектива имеют звание «народный». В ходе капремонта здания 1967 года постройки заменяют все инженерные коммуникации, обновляют помещения, кровлю, фасад. Текущая готовность – более 40%. Срок завершения работ – декабрь 2025 года. Решение губернатора – своевременно закупить необходимое оборудование, чтобы жители вернулись в обновленный ДК, который уже будет оснащен всем необходимым.  

«Новые кресла, современное оборудование, например, проектор и экран, аудиотехнику. Зал должен быть приспособлен под любые мероприятия», — сказал Вячеслав Федорищев.

В Доме молодежных организаций в селе Богатое базируются общественные и патриотические объединения. Среди них – активисты военно-патриотического клуба «Гвардия». Губернатор пообщался с ними, узнал, какая помощь нужна. По просьбе ребят для них будет закуплено новое оборудование и техника для занятий, в том числе по обучению работе с БПЛА.

В Богатовском районе много любителей спорта, но нет современного спортивного объекта. Вячеслав Федорищев сообщил жителям, что по его поручению в муниципалитете будет построен ФОК. «Мы попробуем сделать так, чтобы в этом году проект сделали, а в следующем году ФОК построим. Это будет модульный объект, где будет все самое необходимое», – сообщил губернатор.

Жители района также обозначали необходимость в строительстве детских и спортивных площадок. Решение Вячеслава Федорищева – вопрос будет проработан, чтобы установить их уже в следующем году.

Обратились люди за помощью к губернатору и в связи с деятельностью одной из управляющих компаний. По мнению собственников квартир, компания допускает нарушения закона, в том числе и при начислении платежей. Чтобы защитить людей, губернатор намерен передать обращения жителей в правоохранительные. Также к вопросу подключится ГЖИ.

В ходе поездки Вячеслав Федорищев побывал на Богатовском маслоэкстракционном заводе, где ознакомился с производством, пообщался с руководством и трудовым коллективом предприятия. Также глава региона провел встречу с местными предпринимателями, побывал в гостях у почетного гражданина Богатовского района и Самарской области Александра Григоревского, пообщался с семьями ветеранов СВО.

Итоги рабочей поездки были подведены на совещании с членами Правительства Самарской области. Глава региона зафиксировал принятые решения и поручения.

«Рад, что во время поездки удалось пообщаться с семьями, ветеранами, предпринимателями, работниками предприятий и наших учреждений. Узнал их мнение, получил ряд просьб – все взял в отработку. Много точечных вопросов. Наша задача – помочь руководству муниципалитета усилить темпы развития района, – сказал Вячеслав Федорищев. – Практика наших выездов в муниципальные районы будет продолжаться. Это правильная история, которая позволяет видеть системные вопросы.»

 

Фото:   пресс-служба Правительства Самарской области

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