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Вячеслав Федорищев передал главврачам больниц региона 106 автомобилей неотложной медпомощи

9 июня 2025 14:08
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Из них 83 легковых автомобиля «Лада Гранта» и 23 автомобиля с полным приводом с повышенной проходимостью, оснащенных приемным устройством и носилками, на базе «ГАЗ Соболь».

В понедельник, 9 июня, губернатор Вячеслав Федорищев вручил ключи от новых автомобилей для оказания неотложной медицинской помощи руководителям учреждений здравоохранения региона. Всего переданы 106 машин, из них 83 легковых автомобиля «Лада Гранта» и 23 автомобиля с полным приводом с повышенной проходимостью, оснащенных приемным устройством и носилками, на базе «ГАЗ Соболь».

Напомним, благодаря опережающей контрактации первую партию «неотложек» - 87 машин -  медучреждения получили еще в марте текущего года.  

Амбулаторная служба развивается благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь», инициированному Президентом России Владимиром Путиным.  Автомобили для оказания неотложной медицинской помощи закуплены в рамках реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» по региональной программе модернизация первичного звена здравоохранения в Самарской области. Всего запланирована закупка и поставка 197 единиц автотранспорта на сумму 245,6 млн рублей. Оставшиеся 4 машины будут поставлены в июле 2025 года, что позволит уже к середине 2025 года полностью исполнить мероприятие национального проекта.

«Очередная партия машин по нацпроекту, больше 20 учреждений сейчас получат машины – новые, комфортные. Самое главное, что модернизация будет продолжаться, равно как и все остальное, о чем мы договорились – обновление техники, капитальные ремонты. Знаю, что многие из вас уже активно участвуют в этом процессе. У нас задача в течение пяти лет отремонтировать все учреждения, которые этого требуют – накоплено было достаточно много таких требующих внимания объектов, сейчас мы постепенно это решаем, - отметил губернатор. - Программа капитальных ремонтов будет расширяться, мы добавляем здесь существенное финансирование».

В этом году на ремонт учреждений здравоохранения выделено 1 млрд 200 млн рублей. 

Вячеслав Федорищев пообщался с руководителями региональных больниц, ответил на их вопросы. Так, была затронута актуальная кадровая проблема. «Мы ее постепенно решаем. Служебное жилье будем расширять», – подчеркнул глава региона. По словам министра здравоохранения Самарской области Андрея Орлова, сейчас в процессе приобретения 20 квартир для медиков в Тольятти, 15 - в Сызрани. «Это первый шаг. Дальше будем смотреть по потребности, по наполняемости», - сказал Вячеслав Федорищев.

Сегодня новые «неотложки» получили районные больницы Большечерниговского, Борского, Волжского, Кинельского, Кошкинского, Красноярского, Кинель-Черкасского, Нефтегорского, Пестравского, Похвистневского, Сергиевского, Сызранского, Шенталинского, Шигонского районов, медучреждения Октябрьска, Жигулевска, Чапаевска, Тольятти, Самары - всего 31 учреждение.

Как рассказал и.о. главного врача Сергиевской центральной районной больницы Дмитрий Агафонов, сегодня они получили 4 автомобиля «Лада Гранта» и 2 «ГАЗ Соболь». «Всего с 2021 года по программе модернизации первичного звена мы получили 20 единиц автотранспорта, в том числе сегодня 6. Все они для нас важны - у нас в районе много отдаленных населенных пунктов. Направлены эти автомобили будут для организации неотложной медицинской помощи взрослым и детям, также для доставки каких-либо медикаментов из Самары, препаратов крови для стационара. Также машины участвуют в сопровождении участников СВО в областные медицинские организации. Мы укомплектовали штат – приняли водителей. В 2025 году автомобили выполнили более пяти тысяч выездов к пациентам», - отметил он.  

 

Фото:   Иван Макеев

Теги: Акценты Самара

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