Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области в День местного самоуправления

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Уважаемые работники органов местного самоуправления!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Ваш каждодневный труд призван максимально приблизить власть к людям, соединить лучшие практики деятельности органов МСУ по решению вопросов местного значения с общественной инициативой.

Для этого у нас сформирована команда и подробная программа действий, направленная на повышение качества жизни людей в каждом муниципалитете. Мы реализуем областную программу «Народный бюджет», продолжаем активно участвовать во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. С 2018 года грантовую поддержку получили уже 22 проекта-победителя Самарской области.

Главная задача для нас сегодня – поддержка участников специальной военной операции и их семей, приближение победы, поскольку только успех на поле боя обеспечивает условия для достижения национальных целей развития России. Это чрезвычайно актуально и в контексте объявленного Президентом В.В. Путиным Года защитника Отечества.

Решение поставленных Главой государства задач напрямую зависит от крепкого, надежного тыла, кадрового обеспечения проводимых преобразований в экономике и социальной сфере. Для этого у нас действует президентская программа «Время Героев», дополненная региональным проектом «Школа Героев», цель которого — привлечение в систему управления на муниципальном уровне ветеранов СВО, программа развития кадрового управленческого резерва «Школа мэров».

Уважаемые друзья! Благодарю вас за личное участие в формировании эффективной системы местного самоуправления в регионе, за постоянную заботу о решении проблем в сфере ЖКХ, развитии социальной инфраструктуры, благоустройстве наших городов и сел. Уверен, что вы и дальше будете с полной самоотдачей трудиться в интересах наших граждан.

Желаю вам здоровья, оптимизма, благополучия, успехов в работе на благо родного края, на благо России!

Губернатор Самарской области В.А. Федорищев