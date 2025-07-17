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Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня самарской символики

17 июля 2025 09:40
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Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня самарской символики

Уважаемые жители Самарской области!

17 июля мы ежегодно отмечаем День самарской символики. Этот день напоминает нам об истории нашей области, ее традициях, о необходимости уважения к труду многих поколений жителей региона, благодаря которым он стал одним из мощнейших промышленных и культурных центров России.

Герб, флаг и гимн Самарской области олицетворяют достижения края, в котором мы с вами живем и созидаем, который всем сердцем любим и которым искренне гордимся. Под этими символами жители региона совершают трудовые подвиги, добиваются выдающихся результатов в науке, образовании, здравоохранении, искусстве, спорте.

Эталоном Герба Самарской области стал герб, утверждённый почти полтора века назад - в далеком 1878 году. За основу флага было взято Самарское знамя, поднимавшее наших доблестных воинов на борьбу за освобождение балканских народов от османского владычества. А в 2006 году у нас появился Гимн Самарской области, ставший, наряду с гербом и флагом, официальным региональным государственным символом.

И сегодня символика региона вдохновляет нас на новые свершения, помогает воспитывать в подрастающем поколении патриотизм, поддерживает наших бойцов в зоне специальной военной операции в уверенности, что о них помнят, их любят и ждут дома.

От всей души желаю вам, дорогие друзья, удачи во всех добрых делах и начинаниях на благо родной земли, стабильности, уверенности в завтрашнем дне, здоровья и счастья!

 Губернатор Самарской области В.А. Федорищев

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