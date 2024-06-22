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Вячеслав Федорищев обратился к самарцам в День памяти и скорби

22 июня 2024 10:19
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Вячеслав Федорищев обратился к самарцам в День памяти и скорби

Уважаемые жители Самарской области!

83 года назад, 22 июня, фашистская Германия напала на Советский Союз. Началась Великая Отечественная война, в результате которой погибли десятки миллионов советских граждан. Тогда на борьбу с агрессором поднялся весь наш народ. Героизм на фронте, стойкость и самоотверженность в тылу стали той основой, которая позволила нашему многонациональному народу совершить, казалось, невозможное – сломить сопротивление военной машины вермахта и освободить нашу Родину и народы Европы от фашизма.
Мы всегда будем помнить о многочисленных жертвах, которые понес наш народ ради Победы. Это память о павших на полях сражений, замученных в концлагерях, умерших в блокадном Ленинграде, в плену и на оккупированных территориях.
И сегодня, когда мы столкнулись с возрождением нацизма, наш долг – дать отпор любым попыткам реабилитировать эту идеологию, с оружием в руках отстоять свободу и независимость России.
Сегодня мы не только скорбим о павших - мы молимся за наших воинов, нынешних защитников Отечества. Наше дело правое – мы, как это уже не раз бывало в нашей истории, победим.
 
Врио губернатора Самарской области В.А. Федорищев

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