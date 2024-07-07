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Вячеслав Федорищев обратился к работникам морского и речного флота Самарской области

7 июля 2024 13:07
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Вячеслав Федорищев обратился к работникам морского и речного флота Самарской области

Уважаемые работники морского и речного флота!

Этот праздник объединяет капитанов, матросов, инженеров, конструкторов, судоводителей, судоремонтников – всех, кто входит в дружную, сплоченную команду волжских речников и для кого Волга стала неотъемлемой частью жизни.
Самарская область обладает серьезным потенциалом в сфере пассажирских и грузовых перевозок речным транспортом. Эта отрасль оказывает значительное влияние на развитие промышленности и туризма, способствует расширению торговых связей, повышению инвестиционной привлекательности региона. Наличие трех портов с выходом к семи морям через Волго-Донской и Беломорско-Балтийский судоходные каналы открывает перспективы создания на территории области портово-логистического хаба, в регионе уже разрабатывается его проект.
Работников флота области всегда отличали профессионализм, ответственное отношение к обязанностям и любовь к своему делу. Большую роль в подготовке новых поколений речников играют ветераны отрасли. Уверен, сохраняя и поддерживая лучшие традиции, работая на благо региона, на благо Отечества, мы достигнем всех целей, поставленных Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным.
Дорогие друзья! Желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, новых трудовых достижений, мирного неба над головой и всего самого доброго!

Врио губернатора Самарской области В.А. Федорищев

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