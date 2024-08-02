Вячеслав Федорищев обратился к десантникам и ветеранам Самарской области по случаю Дня ВДВ

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Уважаемые воины-десантники и ветераны ВДВ!

Через школу мужества Воздушно-десантных войск прошло уже не одно поколение защитников Родины. В годы Великой Отечественной войны, во всех локальных войнах и конфликтах последних десятилетий наша «крылатая пехота» находилась на самых опасных, передовых рубежах, проявляя при этом смелость, высочайшую боевую выучку и патриотизм.

И сегодня воины-десантники, продолжая героические традиции своих предшественников, достойно выполняют поставленные перед ними задачи в зоне специальной военной операции. Низкий поклон всем, кто с оружием в руках защищает нашу Родину и честно выполняет свой воинский долг. Россия гордится вами!

Особая благодарность ветеранам ВДВ, которые оказывают помощь семьям погибших сослуживцев, инвалидам – участникам боевых действий, занимаются военно-патриотической работой с молодежью.

Желаю всем «голубым беретам» здоровья, счастья, твердости духа, успехов в боевой работе и мирной жизни!

Врио губернатора Самарской области В.А. Федорищев