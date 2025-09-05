Я нашел ошибку
Главные новости:
Выполнившим её условия жителям Самары, Новокуйбышевска, Тольятти и Сызрани энергетики спишут имеющиеся пени.
«ЭнергосбыТ Плюс» приглашает жителей региона принять участие в осенней акции «Плати – не ПЕНЯй!»
Мера позволит уменьшить для граждан неудобства, вызванные необходимыми для обеспечения безопасности отключениями мобильного интернета.
Минцифры РФ и операторы связи разработали техническое решение, позволяющее не блокировать наиболее востребованные и социально значимые российские сервисы в периоды ограничений
Самарскую область на соревнованиях представляет сборная, сформированная из игроков команд «Ракета» Самара и «Лада-следж» Тольятти.
«Хоккей для всех»: сборная региона принимает участие в Межрегиональном детском турнире по адаптивному хоккею
3 сентября, в День окончания Второй мировой войны, в Самаре на доме по улице Садовой, 212Б, увековечена память легендарного земляка.
Память на века: в Самаре открыли мемориальную доску герою-фронтовику Виталию Жалнину
Адреса возможных отключений воды в Самаре.
«РКС-Самара»: о ремонтно-профилактических работах на предстоящую неделю
В Кинельском районе в молодёжном центре «Лесная сказка» собрались 90 детей из 18 команд, чтобы соревноваться в навыках лесоводства.
В Самарской области прошел юбилейный слёт школьных лесничеств
Особое внимание привлекло выступление взвода девушек-барабанщиц Самарского юридического института ФСИН России.
Исправительная колония №26 УФСИН СО отметила день образования
Итогом оптимизации стало сокращение объема незавершенного производства с возможностью увеличения выпуска продукции без привлечения дополнительного персонала. 
Самарское предприятие  «ГК Гринлайн» повысило производительность благодаря методикам бережливого производства
Вячеслав Федорищев наградил лучших финансистов региона

5 сентября 2025 15:02
128
Мероприятие прошло в Самарской государственной филармонии. Губернатор поздравил присутствующих с предстоящим праздником и особенно отметил ветеранов отрасли.

В преддверии Дня финансиста губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев вручил заслуженные награды одним из лучших сотрудников отрасли.

«8 сентября в России отметят День финансиста. В нашем регионе никогда ранее не чествовали на областном уровне сотрудников этой отрасли. Теперь у нас будет новая традиция», — отметил глава региона.

Мероприятие прошло в Самарской государственной филармонии. Губернатор поздравил присутствующих с предстоящим праздником и особенно отметил ветеранов отрасли.

«Им особое уважение и благодарность за вклад, который они внесли в развитие Самарской области, в подготовку молодых специалистов, в целом за преданность и любовь к своей профессии», — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Глава региона также отметил, что от финансистов, их компетентности и ответственного отношения к работе во многом зависит исполнение бюджета, развитие и процветание страны, рост благосостояния граждан, стабильность в обществе и многое другое.

«Мы знаем с вами, как сложно выдержать баланс, когда огромное количество задач, и все важные. И приоритеты должен определять отраслевой коллега. А он не хочет — у него все важно. И вы своим трудом, своими знаниями помогаете правительству Самарской области определять эти приоритеты. Точно, четко, чтобы никуда, никогда ни одна копейка бюджетная не ушла, там, где она не будет эффективно использована», — сказал Вячеслав Федорищев.

Почетными грамотами губернатора Самарской области награждены: начальник отдела «Бухгалтерия» Управления финансами администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области Валентина Инякина; начальник отдела доходов и налоговой политики Финансового управления Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области Маргарита Маясьянова; главный консультант управления региональных межбюджетных отношений министерства финансов Самарской области Ирина Постникова; главный консультант управления доходов и налоговой политики министерства финансов Самарской области Алексей Пронько.

Благодарностью губернатора Самарской области отмечены:  руководитель муниципального казенного учреждения «Финансовое управление Администрации муниципального района Алексеевский Самарской области» Ирина Анисимова, первый заместитель главы городского округа Тольятти Григорий Гильгулин.

Благодарственные письма вручены ветеранам отрасли: Светлане Екамасовой, Виктору Плотникову и Владимиру Якимову.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

Теги: Самара

