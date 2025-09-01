Я нашел ошибку
Главные новости:
Это характерно не только для России, такая тенденция по увеличению продолжительности жизни наблюдается во всем мире.
Продолжительность жизни россиян к 2035 году должна вырасти до 81 года и выше
Ему было 90 лет.
Умер художник-аниматор «Острова Сокровищ» и «Доктора Айболита» Радна Сахалтуев
Смартфоны в режиме работы и зарядки выделяют тепло. Под подушкой теплоотвод нарушается, что приводит к усиленному нагреву устройства.
Эксперт:  сон с телефоном под подушкой таит в себе потенциальные риски
Ключевыми темами стали: эпидемиологическая обстановка, итоги летней оздоровительной кампании, обращения граждан.
И Самаре губернатор провел оперативное совещание
По итогам прошлого учебного года ЕГЭ в Самаре успешно сдали более 6 тысяч выпускников, из них 78 человек – на 100 баллов.
В Самаре учебный год начался более чем для 130 тысяч школьников, из них почти 11 тысяч – первоклассники
В связи с проведением работ по реконструкции теплотрассы.
По Третьему проезду в Самаре временно ограничат движение транспорта
В рамках проведения открытых уроков правоохранители уделили особое внимание разъяснению правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта.
Сотрудники Сызранского ЛО МВД приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню знаний
В Самаре ветераны СВО стали участниками Всероссийской акции «Быть рядом»
Кинотеатр под открытым небом "Филин" ждет зрителей на набережной
2 сентября Самарский академический театр оперы и балета презентует юбилейный 95-й сезон!
Вячеслав Федорищев: "Комиссии Госсовета играют ключевую роль в разработке и реализации нацпроектов"

1 сентября 2025 21:45
105
Сегодня, 1 сентября, 25 лет исполняется Государственному совету Российской Федерации. Его создал и возглавляет Президент РФ Владимир Путин.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отметил, что за эти годы Госсовет вышел на уровень стратегического управления и координации органов власти для достижения национальных целей развития. Усилено взаимодействие между федеральными органами власти и регионами, ускорены процессы согласования решений, а лучшие практики получают возможность масштабирования на всю страну.

- Такой подход обеспечивает быстрый отклик на вызовы, стоящие перед экономикой, и позволяет формировать решения, учитывающие как задачи развития отдельных отраслей, так и стратегические цели страны.

Глава 63-го региона отметил, что комиссии Госсовета играют ключевую роль в разработке и реализации национальных проектов:

- Как председатель комиссии по направлению "Промышленность" и губернатор Самарской области, вижу главное преимущество этой работы в возможности формировать комплексные решения в интересах государства. В 2025 году финансирование национальных проектов увеличено почти вдвое и составляет порядка 6 трлн рублей, а общий объем средств превышает 18,5 трлн рублей. Это дает возможность усилить поддержку отечественного машиностроения, развивать химическую и смежные с ней отрасли, углублять локализацию автопрома, формировать стандарты для беспилотных и других высокотехнологичных систем, расширять кооперационные цепочки, обеспечивая технологический суверенитет и интеграцию новых территорий в единое промышленное пространство страны.

Вячеслав Федорищев подчеркнул, что благодаря системному взаимодействию с губернаторами, ведущими представителями промышленного сектора и институтов развития формируется целостное и глубокое видение национальной промышленной политики.

- Это позволяет комиссии вырабатывать стратегические решения, направленные на консолидацию потенциала государства, науки и бизнеса, обеспечивающие достижение технологического суверенитета и укрепление позиций России как одного из мировых лидеров в ключевых отраслях экономики будущего.

Источник: СОВА

 

 Фото: пресс-служба Правительства Самарской области

 

