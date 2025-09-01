Вячеслав Федорищев: "Комиссии Госсовета играют ключевую роль в разработке и реализации нацпроектов"

105

Сегодня, 1 сентября, 25 лет исполняется Государственному совету Российской Федерации. Его создал и возглавляет Президент РФ Владимир Путин.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отметил, что за эти годы Госсовет вышел на уровень стратегического управления и координации органов власти для достижения национальных целей развития. Усилено взаимодействие между федеральными органами власти и регионами, ускорены процессы согласования решений, а лучшие практики получают возможность масштабирования на всю страну.

- Такой подход обеспечивает быстрый отклик на вызовы, стоящие перед экономикой, и позволяет формировать решения, учитывающие как задачи развития отдельных отраслей, так и стратегические цели страны.

Глава 63-го региона отметил, что комиссии Госсовета играют ключевую роль в разработке и реализации национальных проектов:

- Как председатель комиссии по направлению "Промышленность" и губернатор Самарской области, вижу главное преимущество этой работы в возможности формировать комплексные решения в интересах государства. В 2025 году финансирование национальных проектов увеличено почти вдвое и составляет порядка 6 трлн рублей, а общий объем средств превышает 18,5 трлн рублей. Это дает возможность усилить поддержку отечественного машиностроения, развивать химическую и смежные с ней отрасли, углублять локализацию автопрома, формировать стандарты для беспилотных и других высокотехнологичных систем, расширять кооперационные цепочки, обеспечивая технологический суверенитет и интеграцию новых территорий в единое промышленное пространство страны.

Вячеслав Федорищев подчеркнул, что благодаря системному взаимодействию с губернаторами, ведущими представителями промышленного сектора и институтов развития формируется целостное и глубокое видение национальной промышленной политики.

- Это позволяет комиссии вырабатывать стратегические решения, направленные на консолидацию потенциала государства, науки и бизнеса, обеспечивающие достижение технологического суверенитета и укрепление позиций России как одного из мировых лидеров в ключевых отраслях экономики будущего.

