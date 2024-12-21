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Вячеслав Федорищев исполнит три детских мечты

21 декабря 2024 13:11
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Вячеслав Федорищев исполнит три детских мечты

Глава региона в Кремле на «Ёлке желаний» снял три шара. На каждом написано детское пожелание.
 
«Первую исполню в воскресенье. В городе Снежное ДНР, нашем побратиме, встречусь с Валерией и передам лично от самарцев ей синтезатор. Два других желания из Самарской области. Вероника Афанасьева из Чапаевска загадала батут, а Софья Данилюкова – набор для творчества. 

Каждая детская мечта должна сбываться, а особенно у тех детей, которые участвуют в акции. Это сыновья и дочери участников СВО, жители новых регионов, ребята с ОВЗ и попавшие в трудную жизненную ситуацию», - рассказал губернатор Самарской области (https://t.me/Fedorischev63/1812). 

Вячеслав Федорищев призвал всех стать для кого-то Дедом Морозом или Снегурочкой и принять участие в «Елке желаний» 

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