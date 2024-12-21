Вячеслав Федорищев исполнит три детских мечты

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Глава региона в Кремле на «Ёлке желаний» снял три шара. На каждом написано детское пожелание.



«Первую исполню в воскресенье. В городе Снежное ДНР, нашем побратиме, встречусь с Валерией и передам лично от самарцев ей синтезатор. Два других желания из Самарской области. Вероника Афанасьева из Чапаевска загадала батут, а Софья Данилюкова – набор для творчества.

Каждая детская мечта должна сбываться, а особенно у тех детей, которые участвуют в акции. Это сыновья и дочери участников СВО, жители новых регионов, ребята с ОВЗ и попавшие в трудную жизненную ситуацию», - рассказал губернатор Самарской области (https://t.me/Fedorischev63/1812).

Вячеслав Федорищев призвал всех стать для кого-то Дедом Морозом или Снегурочкой и принять участие в «Елке желаний»