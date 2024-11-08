Вячеслав Федорищев и статс-секретарь – заместитель Министра обороны Анна Цивилева обсудили вопросы поддержки участников СВО и их семей в Самарской области

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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и статс-секретарь - заместитель Министра обороны РФ Анна Цивилева провели двухстороннюю встречу. В ходе нее обсуждались вопросы поддержки участников и ветеранов СВО, работы филиала государственного фонда «Защитники Отечества».

Начиная встречу, Вячеслав Федорищев поблагодарил Анну Цивилеву за участие в традиционном Параде Памяти, который состоялся 7 ноября в Самаре на площади Куйбышева.

«Для нас это очень почетно, большая честь и ответственность. Парад прошел на высоком уровне. Для нас, для всей страны память о тех великих событиях и подвигах сейчас приобрела особое значение. Очень важно, чтобы память оставалась, передавалась нашим молодым ребятам, молодому поколению», - сказал губернатор Самарской области.

В Параде Памяти, посвященном легендарному военному шествию 1941 года в Куйбышеве, приняли участие более 7,5 тысяч человек. Это подразделения силовых структур, военно-патриотических и исторических клубов, военных учебных центров, вузов, кадетских классов, военных училищ, юнармейских отрядов регионов страны, представителей промышленных предприятий. Среди почетных гостей – заслуженные жители Самарской области, ветераны Великой Отечественной войны и СВО, действующие военнослужащие.

«Каждый шаг участников парада откликается эхом в истории. Парад Памяти – это пример преемственности поколений преданных Родине патриотов. В параде приняли участие не только ветераны СВО, но и будущие защитники – кадеты, курсанты, суворовцы, нахимовцы. Многие из них – сыновья и внуки героев, которые шли здесь 83 года назад. Уверена, что спустя годы на эту площадь выйдут уже их потомки. Большое вам спасибо за сохранение исторической памяти. Это как никогда очень важно и нужно. Чувство гордости, которое мы несем через года о своих предках, их достойных подвигах заслуживает особого внимания», – отметила Анна Цивилева.

В ходе встречи губернатор Самарской области рассказал о том, как в регионе выстроена работа по поддержке участников и ветеранов СВО, их семей, действующих и новых мерах помощи защитникам Отечества.

«В Самарской области первый, самый главный приоритет - это обеспечение участников специальной военной операции всем необходимым, выполнение всех указаний Президента по обеспечению СВО, забота о семьях защитников Отечества, - подчеркнул Вячеслав Федорищев. - В нашем регионе, как мы считаем, самый передовой региональный филиал фонда «Защитники Отечества». Правительство Самарской области в дополнение и в развитии деятельности фонда принимает достаточно много решений, которые позволяют нашим защитникам знать, что дома об их семьях заботятся. Мы каждый месяц принимаем дополнительные меры поддержки, как финансовые, так и нефинансовые. Стараемся настроить свою работу так, чтобы у каждого члена семьи участника СВО было понимание, куда обратиться, кому позвонить, чтобы всегда был куратор рядом, всегда был человек, который поможет в любом насущном деле».

Статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ Анна Цивилева отметила высокое внимание региона к вопросам поддержки участников и ветеранов СВО, а также эффективную работу самарского филиала фонда «Защитники Отечества».

«Регион стал одним из пяти субъектов, где на базе филиала фонда открыли представительство Военно-социального центра Министерства обороны России. Уже подобран штат и начата работа. Для нас очень важно выстроить это бесшовное взаимодействие, чтобы и ветераны, и действующие военнослужащие могли получать помощь в режиме одного окна, - сказала Анна Цивилева. - Опыт Самарской области будем изучать и транслировать на другие субъекты. Кроме того, в регионе на высоком уровне налажена работа протезных предприятий - существующую практику также планируем масштабировать. Руководство региона поддерживает деятельность фонда «Защитники Отечества» - наши инициативы нельзя было бы реализовать так быстро без помощи со стороны исполнительных органов. Вам, Вячеслав Андреевич, отдельная благодарность за поддержку».

Губернатор Самарской области сообщил, что в регионе в продолжении федеральной кадровой программы «Время героев», разработанной по решению Главы государства Владимира Путина, действует программа «Школа героев».

«Для нас это очень важно. Наши ветераны, герои возвращаются, и мы их самыми лучшими образовательными программами снабжаем, даем возможность пройти их достаточно компактно. Далее приглашаем на работу как в отрасли народного хозяйства, так и в Правительство Самарской области, в муниципальные образования, - отметил Вячеслав Федорищев. - Сейчас у нас команда Правительства формируется, много участников специальной военной операции пополняют наши ряды. Для нас очень важно, чтобы люди, которые защищали нашу Родину, люди геройского склада, люди волевые были в команде Правительства и помогали эту работу организовывать».

С 5 по 7 ноября в Самаре проходила управленческая сессия для руководителей филиалов фонда «Защитники Отечества», представителей региональных и федеральных органов исполнительной власти, общественных организаций из 89 субъектов страны. Наш регион стал всероссийским центром обсуждения ключевых вопросов комплексного сопровождения и поддержки ветеранов СВО и их семей.

«Команда фонда «Защитники Отечества» постоянно растет и развивается. Перед нами встают новые задачи, которые необходимо решать. И здесь благодаря таким семинарам мы создаем высокий уровень консолидации и обмена опытом – наши регионы реализуют уникальные проекты, которые можно транслировать на всю страну. Кроме того, мы должны оперативно реагировать на запросы наших героев, минимизировать бюрократические проволочки – и для этого мы выстраиваем взаимодействие с региональными органами власти. Мы убедились, что у нас единая, общая, сплоченная команда – она способна справиться с любыми задачами», – отметила Анна Цивилева.

В ходе встречи Вячеслав Федорищев и Анна Цивилева обсудили ряд вопросов, связанных с поддержкой Самарской областью участников и ветеранов СВО, оказанием содействия армии в достижении целей спецоперации, взаимодействием Правительства региона с Министерством обороны.

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области