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Вячеслав Федорищев доложил Президенту о том, что 63-й регион связался с Курской областью и выразил готовность оказать помощь.



- Всю необходимую помощь, которая будет необходима: по докторам, медикаментам, строительным материалам, размещении жителей - всё окажем. У нас есть такой опыт, - заявил Вячеслав Федорищев.



Президент Владимир Путин рекомендовал главам других регионов перенимать опыт Самарской области:



- Надеюсь, что и другие ваши коллеги из регионов Российской Федерации включатся и будут делать то, что в таких ситуациях делать мы должны все. Руководители регионов имеют возможность сделать больше, чем рядовые граждане, так что очень рассчитываем на поддержку вашу и ваших коллег из регионов РФ.

Фото: пресс-служба правительства СО