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Вячеслав Федорищев: детская библиотека №3 в Самаре станет модельной

10 февраля 2025 15:51
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В ходе приема граждан губернатор Вячеслав Федорищев рассмотрел ряд вопросов, с которыми к нему обратились самарцы.

В ходе приема граждан губернатор Вячеслав Федорищев рассмотрел ряд вопросов, с которыми к нему обратились самарцы.

Жительницы Самары Наталья Морозова и Арина Найданова обратили внимание губернатора  на необходимость  ремонта детской библиотеки №3, которая располагается по адресу ул. Стара Загора, 141. Это филиал муниципального бюджетного учреждения культуры г.о. Самара «Централизованная система детских библиотек».

Библиотека находится во встроенной пристройке к многоэтажному дому и занимает два этажа, с отдельным входом. Это здание 1977 года постройки, помещение библиотеки сейчас в ненадлежащем состоянии.  Как отметили жительницы, одна из которых многодетная мама, им хотелось бы, чтобы в библиотеке были предусмотрены зоны для детей разного возраста и для семейного времяпрепровождения.

Губернатор подчеркнул: библиотеку отремонтируют. Более того, после ремонта она станет модельной. «Модельные библиотеки — место притяжения. Там приятно посидеть, пообщаться. С главой города Самары Иваном Николаевичем Носковым приняли решение: сделаем из третьей городской детской библиотеки модельную. Это непросто, серьезные капиталовложения. Но если есть ребята, которые ходят в библиотеки, так и надо, потому что электронные гаджеты никогда не заменят теплоту книги и подход, который там вырабатывается», — отметил Вячеслав Федорищев.

По словам Ивана Носкова, заявка на финансирование капитального ремонта этой библиотеки одобрена Министерством культуры РФ в рамках реализации мероприятий по модернизации региональных и муниципальных библиотек. Также по нацпроекту «Семья» предусмотрено софинансирование работ из областного и городского бюджетов.  Общая сумма затрат составит 45,5 млн руб. В соответствии с дизайн-проектом на дооснащение помещения библиотеки мебелью, оборудованием, оргтехникой планируется выделить средства бюджета Самары порядка 50 млн рублей.

 В рамках капитального ремонта в библиотеке будут модернизированы системы отопления, вентиляции, электроснабжения, горячего водоснабжения, хозяйственно-питьевой водопровод, противопожарный водопровод, бытовая и ливневая канализации, пожарная сигнализация, системы связи и видеонаблюдения.  Работы по ремонту и оснащению займут два года, завершить планируется в 2026 году.

Вячеслав Федорищев поручил главе города найти возможность сократить сроки и выполнить ремонтные работы за год. «Если строительные работы растягивать, то и качество потеряешь, и дороже они будут», — отметил он.

На время проведения ремонта библиотечные услуги будут оказываться читателям данной библиотеки в ближайших детских библиотеках Промышленного района: филиале №2 (ул. Ново-Вокзальная, 221), филиале №23 (ул. Аминева, 5), филиале №21 (пр. Карла-Маркса, 262). Сейчас библиотекой №3 пользуются более 4,5 тысяч жителей.

Всего модельных библиотек — центров чтения, образования и досуга — в регионе открыто 37, из них в Самаре – 4. Еще две — капитально отремонтированы за счет городского бюджета и адаптированы под модельные. Самарская область получила награду от Министерства культуры РФ за самое большое количество модельных муниципальных библиотек, созданных в рамках нацпроекта «Культура». Развитие сферы культуры входит в Программу социально-экономического развития региона, инициированную губернатором Вячеславом Федорищевым. В течение ближайших 5 лет планируется продолжить модернизацию инфраструктуры учреждений культуры и создание  современных культурных пространств.

 

Фото:   пресс-служба Правительства Самарской области

Теги: Акценты Самара

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