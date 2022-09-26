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«Вы стоите стеной»: Дмитрий Азаров поблагодарил сотрудников Роспотребнадзора за спасенные жизни земляков

26 сентября 2022 19:25
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В этом году ведомству исполнилось сто лет со дня образования.

В понедельник, 26 сентября, губернатор Дмитрий Азаров встретился с сотрудниками Управления Роспотребнадзора по Самарской области, чтобы поблагодарить их за ежедневный труд по защите жизни и здоровья жителей региона. В этом году ведомству исполнилось сто лет со дня образования.

«За последние два года, начиная с 2020-го, пришлось тоже многое узнать и о вашей профессии, и о вашей деятельности, и в тесном взаимодействии с Роспотребнадзором, санитарными врачами противостоять незримому врагу, который распространялся по всему миру, и к сожалению, не обошел стороной Самарскую область. Вы – значимые, заметные бойцы этого незримого фронта с невидимым врагом. И вы, подобно нашим доблестным защитникам Отечества, которые защищают нашу страну, народ от угрозы распространения нацизма, насилия, распространения военных действий на территории нашей страны и Самарской области, стоите на защите интересов нашего государства, жизни каждого россиянина, проживающего на территории Самарской области. Огромное вам за это спасибо», – обратился руководитель области к сотрудникам регионального Управления.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека целое столетие разрабатывает и внедряет эффективные и новаторские подходы, позволяющие молниеносно реагировать на ситуации, от которых зависит жизнь и здоровье людей. Именно слаженная работа сотрудников ведомства и региональных властей позволила принимать оперативные решения по защите жителей региона в период распространения коронавирусной инфекции.

«Невозможно посчитать, какое количество жизней вы спасли. Мы знаем точно, если бы санитарная служба не работала с полной самоотдачей, профессионально, воспринимая боль человека, как свою личную, не действуя иногда жестко и превентивно, потери не только от ковида, но и других заболеваний, были бы гораздо больше. Именно благодаря вам сохраняется население нашей страны. А ведь это главная задача, которая поставлена Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным», – отметил губернатор.

Он напомнил, что главой государства был учрежден День санитарно-эпидемиологической службы. А 14 сентября Президент страны поздравил сотрудников ведомства и вручил государственные награды, отметив, что опережающий характер принятых мер в период пандемии «дал возможность предотвратить быстрое распространение болезни, тем самым – выиграть время, что позволило всей системе здравоохранения подготовиться и создать условия для эффективного лечения больных, а промышленности – наладить выпуск необходимых лекарств, оборудования, средств индивидуальной защиты».

Дмитрий Азаров отметил, что в день, предшествующий 100-летию службы, он пообщался с Главным санитарным врачом России Анной Поповой. 

«Мне было очень важно услышать ее высокую оценку вашей работы, вашего вклада в общее дело в адрес всего коллектива и руководителя Светланы Валерьевны Архиповой. Мне это было важно. Я горжусь тем, что мы делаем сообща. Я горжусь тем, что такие люди сегодня стоят на защите жизней моих земляков. Спасибо вам за это и низкий поклон», – обратился глава региона.

Губернатор выразил уверенность в том, что все вызовы, с которыми придется сталкиваться, будут преодолены. «Залогом тому – наш патриотизм, наша вера, наш профессионализм и ответственность. Что бы нам не пришлось преодолевать, мы с задачами справимся. Время выбрало нас, и мы к этому готовы, – заявил Дмитрий Азаров. – Вы стоите стеной, препятствуя распространению любой инфекции или эпидемии. Вы заботитесь о здоровье земляков. И я хочу пожелать здоровья вам, успехов в профессиональной деятельности, новых побед в вашем высоком служении и мирного неба над головой».

Самым отличившимся сотрудникам ведомства губернатор вручил региональные награды. Почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Самарской области» было присвоено врачу-бактериологу микробиологической лаборатории регионального Центра гигиены и эпидемиологии Веронике Фоменко.

«Я хочу выразить благодарность Президенту России за поддержку нашей службы. Это высокая оценка моего труда. Хочу поблагодарить всех своих коллег. Это коллектив – высококвалифицированный, способный мобилизоваться и сконцентрироваться на решении задача, но это еще и замечательные и отзывчивые люди, – отметила специалист. – Сегодня мы работаем на современном высокопроизводительном оборудовании, которое позволяет нам в короткие сроки диагностировать и предупредить распространение того или иного инфекционного заболевания».

За оценку своего труда руководителя области поблагодарила начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Чапаевску Жания Куставлетова: 

«Благодарю вас за всестороннее внимание к работе сотрудников санитарной службы. У нас есть все возможности для того, чтобы показывать хорошие результаты работы. Я думаю, что и впредь мы будем прикладывать максимум усилий для того, чтобы выполнить поставленные задачи и стоять на страже, охранять здоровье детей и взрослых».

Почетным знаком Губернатора «За служение людям» награждена руководитель Управления Роспотребнадзора по Самарской области Светлана Архипова. Она поблагодарила губернатора за награды и теплые слова в адрес всего коллектива. 

«От всего коллектива хочу выразить благодарность вам и в вашем лице Правительству Самарской области, депутатам. И то, что нам вместе удалось достигнуть, это наша общая командная заслуга», – обратилась она.

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