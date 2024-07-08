Вводится временное ограничение движения для грузовиков

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В соотвествии с распоряжением ФКУ Поволжуправтодор в период с 12 июля по 1 сентября 2024 года вводится временное ограничение движения для грузовых транспортных средств (общей массой свыше 3,5 т) с 12:00 до 22:00 по пятницам, с 08:00 др 14:00 по субботам направление движения в Москву и с 12:00 до 22:00 по воскресеньям направление движения из Москвы, на участке автомобильной дороги "М5 Урал"

"Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск" с 890 км по 976 км в Самарской области, ограничения вводятся в связи с повышенной интенсивностью движения транспортных средств движение грузового транспорта (общей массой свыше 3,5 т).



На период ограничений транспорт будет направлен по объездным маршрутам по федеральным трассам:



М-7 "Волга" "Москва-Владимир-Нижний Новгород-Казань-Уфа";



А-151 "Цивильск-Ульяновск";



М-5 "Урал" "Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск" (подъезд города Ульяновск);



Р-241 "Казань-Буинск-Ульяновск";



Р-229 "Самара-Пугачёв-Энгельс-Волгоград" исключая 44 и 45 км;



Р-228 "Сызрань-Саратов-Волгоград".



Госавтоинспекция просит участников движения с пониманием отнестись к введению временных ограничений, быть взаимовежливыми и соблюдать требования Правил дорожного движения! Пожалуйста, выбирайте маршрут движения заблаговременно с учетом осложнения дорожной обстановки!