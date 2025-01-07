Введено временное ограничение движения для маршрутных транспортных средств на участках федеральной дороги

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Введено с 22:00 (время московское)

7 января 2025 года временное ограничение движения для маршрутных транспортных средств на участках автомобильной дороги общего пользования федерального значения Самарской и Ульяновской области:

- км 890+000 - км 1193+000 М-5 "Урал" Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск;



- км 296+000 - км 328+400 М-5 "Урал" Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск, подъезд к г. Ульяновск;



- км 0+000 – км 12+000 М-5 "Урал" Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск, подъезд к г. Самара;



- км 0+000 – км 160+000 Р-229 «Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград»;



- км 330+000 – км 400+031 Р-241 «Казань - Буинск – Ульяновск, подъезд к г. Самара;



- км 23+800 – км 195+045 А-300 «Самара - Большая Черниговка - граница с Республикой Казахстан»;



- км 29+115 - км 98+000 М-5 "Урал" Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск, подъезд к г. Оренбург;



- км 17+900 – км 47+000 Р-228 Сызрань – Саратов – Волгоград;



в связи с наступлением неблагоприятных погодных условий (сильный снег, метель, ограниченная видимость).



Ориентировочное время окончания временного ограничения движения 09:00 (время московское) 8 января 2025 года (время окончания ограничения движения может быть изменено по причине продолжения действия неблагоприятных погодных условий).

Фото: ГАИ СО