ВУЗы Самары и Тольятти: седьмой зимний пресс-тур проекта «Поехали!»

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27 января 2021 года состоится седьмой пресс-тур в рамках реализации туристического проекта для журналистов и блогеров «Поехали! Зимний отдых в Самарской области», организованный департаментом туризма министерства культуры Самарской области.

Представители средств массовой информации посетят Самарский медицинский университет и побывают в Шоуруме, где представлены разработки института инновационного развития СамГМУ, познакомятся с виртуальной реальностью и разработками ученых.

Далее участники пресс-тура направятся в Самарский государственный аграрный университет. Здесь они осмотрят здания с уникальной архитектурой начала 20 века, посетят музей почв, виварий, дендрарий, экспозиции костей мамонта, лаборатории с уникальными исследовательскими экспонатами растений, старейшую библиотеку региона с антикварными изданиями, ветеринарию им. профессора Стуловой и увидят своими глазами знаменитую 3D –корову.

В Тольятти журналисты-туристы познакомятся с уникальным архитектурным ансамблем Поволжского православного института, выполненным в традициях «русского стиля». Для гостей проведут тематическую экскурсию по экспозиции картин, представленных в интерьерах института, виртуальную экскурсию по залам Государственного Русского музея (шедевры иконописи) в уникальном для Тольятти информационно-образовательном центре «Русский музей: виртуальный филиал».

Последней точкой пресс-тура станет Тольяттинский государственный университет. Здесь гостям расскажут о молекулярной кухне, мастер-сомелье – расскажет об особенностях виноделия, вкусовых тонкостях вина, терруаров и ассамбляжей из разных стран, увидим гоночные болиды-победителей соревнований «Формула студент» и Научно-исследовательский институт «Прогрессивные технологии».

Пресс-туры в рамках «Поехали! Зимний отдых в Самарской области» осуществляются каждую неделю на протяжении всей зимы 2020-2021 годов. Проект направлен на популяризацию внутреннего туризма среди жителей Самарской области и гостей из других регионов Российской Федерации, передает пресс-служба администрации Тольятти.

Фото из открытых источников