ВЦИОМ: терпимость населения к домашнему насилию снизилась

Российское общество становится менее терпимым к применению силы в семейных отношениях. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ВЦИОМ.

На вопрос о том, стоит ли прощать насилие в семье, если это произошло один раз, 55% опрошенных ответили отрицательно. Для сравнения, в 2019 году отказались прощать насилие только 50% респондентов.

При этом почти треть опрошенных считает, что семейно-бытовые конфликты с применением насилия стоит решать внутри семьи и только четверть предпочла бы обратиться за помощью в полицию, пишет Смотрим.

Ранее депутат от фракции "Новые люди" Ксения Горячева предложила разрешить заводить уголовные дела о домашнем насилии в случае причинения легкого вреда здоровью даже без заявления.