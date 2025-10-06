«Второй старт»: подведены итоги Всероссийского конкурса «Лучший по профессии»

178

Самара принимала участников федерального этапа Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Второй старт».

Это специальная номинация для тех, кто переобучился на рабочую специальность и работает в ней не менее года. Участники из 17 регионов страны собрались в Самарской области, чтобы показать, как можно изменить свою жизнь, выбрав новую профессию уже будучи взрослым. Конкурс «Лучший по профессии» проводится в рамках национального проекта «Кадры», инициированного президентом России Владимиром Путиным, его цель – поднять престиж рабочих профессий.

«Конкурс в этом году прошел второе рождение, – рассказал заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Ян Талбацкий. – Количество номинаций увеличено до двадцати. Рабочие профессии составляют основную потребность рынка труда, как в текущем периоде, так и в перспективе. Во время конкурса мы на конкретных примерах видели, как изменились рабочие профессии, для рабочих создаются современные рабочие места и есть возможности для развития и роста. Номинация «Второй старт», федеральный этап которой прошел в Самаре, уникальна. Ее участники показывают, что профессиональное обучение возможно в течение всей жизни. Их пример – мотивация, чтобы не останавливаться на достигнутом, искать себя в мире профессий».

Конкурсные задания состояли из трех этапов и начались для участников еще в августе. Они были направлены на выявление преимуществ, которые получил конкурсант, освоивший новую профессию, и распространение этого опыта. Финальным практическим заданием стали профориентационные уроки для школьников, в ходе которых конкурсанты поделились своим опытом переобучения с ребятами.

На торжественной церемонии закрытия в «Центре труда и отдыха Станкозавод» подвели итоги: третье место занял Станислав Нижегородцев из Республики Татарстан, машинист электропоезда метрополитена, второе - Алексей Шикида из Самарской области, пожарный. А «Лучшим по профессии» стал Александр Тин-Шан из Республики Саха (Якутия), горнорабочий очистного забоя.

«Конкурс очень понравился, организация на высоком уровне, - отметил Александр Тин-Шан. – Все участники сдружились, думаю, мы и дальше будем общаться. Очень волновался на церемонии и, конечно, рад своей победе. Это очередная ступень к росту. Спасибо моему руководству за возможность быть здесь, быть частью этого события».

«Авито Работа» выступает партнером номинации «Второй старт». Директор по развитию компании Роман Губанов вручил специальные призы участникам конкурса. Он отметил важность проведения таких конкурсов для профессионального развития. Также спецприз вручил блогер Роман Каграманов.

Призеры федеральных этапов конкурса получат: за первое место – 1 млн рублей, второе место – 500 тыс. рублей и третье – 300 тыс. рублей. Церемония награждения победителей 2025 года состоится в декабре в Москве.

Фото: Минтруд Самарской области