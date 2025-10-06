Я нашел ошибку
Главные новости:
Волк заявила, что эта информация не соответствует действительности.
МВД опровергло сообщение о запрете на выезд из-за наложения текста в загранпаспорте
В двух случаях лесники остались на ночное дежурство, чтобы не допустить повторного возгорания.
Безответственный отдых на природе привел к трем лесным пожарам в регионе в минувшие выходные
Туроператоры рекомендуют заменить документ в случае обнаружения дефектов печати.
СМИ: россияне не могут улететь на отдых из-за ошибки печати в загранпаспортах
Участниками дискуссии станут руководители грузового блока компании «РЖД», отправители и владельцы грузов, экспортеры, представители финансовых институтов и органы региональной власти.
Транспортно-логистическая конференция «PRO//Движение.Поволжье» состоится в Тольятти
Отмечается, что старшие дети регулярно сбегали из дома.
Доследственная проверка в Чапаевске: по информации о том, что многодетная мать не занимается воспитанием своих детей
На этот раз Слёт, организованный в Нижегородской области, собрал более 200 участников из 14 регионов Приволжского федерального округа.
Активисты поисковых отрядов Самарской области заняли 4-е место в окружном Слёте «Никто не забыт»
В Самаре ночью +5, +7°С, днем +16, +18°С.
7 октября в регионе без осадков, до +18°С
На новой встрече проекта «НЕурок географии» гости познакомятся с Артуром Чубаркиным, заслуженным путешественником России.
СОУНБ приглашает в увлекательное «Путешествие на край света»
«Второй старт»: подведены итоги Всероссийского конкурса «Лучший по профессии»

6 октября 2025 17:39
178
Самара принимала участников федерального этапа Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Второй старт».

Самара принимала участников федерального этапа Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Второй старт».

Это специальная номинация для тех, кто переобучился на рабочую специальность и работает в ней не менее года.   Участники из 17 регионов страны собрались в Самарской области, чтобы показать, как можно изменить свою жизнь, выбрав новую профессию уже будучи взрослым. Конкурс «Лучший по профессии» проводится в рамках национального проекта «Кадры», инициированного президентом России Владимиром Путиным, его цель – поднять престиж рабочих профессий. 

«Конкурс в этом году прошел второе рождение, – рассказал заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Ян Талбацкий. – Количество номинаций увеличено до двадцати. Рабочие профессии составляют основную потребность рынка труда, как в текущем периоде, так и в перспективе. Во время конкурса мы на конкретных примерах видели, как изменились рабочие профессии, для рабочих создаются современные рабочие места и есть возможности для развития и роста. Номинация «Второй старт», федеральный этап которой прошел в Самаре, уникальна. Ее участники показывают, что профессиональное обучение возможно в течение всей жизни. Их пример – мотивация, чтобы не останавливаться на достигнутом, искать себя в мире профессий».

Конкурсные задания состояли из трех этапов и начались для участников еще в августе. Они были направлены на выявление преимуществ, которые получил конкурсант, освоивший новую профессию, и распространение этого опыта. Финальным практическим заданием стали профориентационные уроки для школьников, в ходе которых конкурсанты поделились своим опытом переобучения с ребятами.

На торжественной церемонии закрытия в «Центре труда и отдыха Станкозавод» подвели итоги: третье место занял Станислав Нижегородцев из Республики Татарстан, машинист электропоезда метрополитена, второе - Алексей Шикида из Самарской области, пожарный. А «Лучшим по профессии» стал Александр Тин-Шан из Республики Саха (Якутия), горнорабочий очистного забоя.

«Конкурс очень понравился, организация на высоком уровне, - отметил Александр Тин-Шан. – Все участники сдружились, думаю, мы и дальше будем общаться. Очень волновался на церемонии и, конечно, рад своей победе. Это очередная ступень к росту. Спасибо моему руководству за возможность быть здесь, быть частью этого события».

«Авито Работа» выступает партнером номинации «Второй старт». Директор по развитию компании Роман Губанов вручил специальные призы участникам конкурса. Он отметил важность проведения таких конкурсов для профессионального развития. Также спецприз вручил блогер Роман Каграманов.

Призеры федеральных этапов конкурса получат: за первое место – 1 млн рублей, второе место – 500 тыс. рублей и третье – 300 тыс. рублей. Церемония награждения победителей 2025 года состоится в декабре в Москве.

 

Фото: Минтруд Самарской области

Теги: Самара

Проблемный участок Московского шоссе в Самаре открыли раньше, чем планировали
6 октября 2025  11:18
Проблемный участок Московского шоссе в Самаре открыли раньше, чем планировали
233
В Самаре тепло есть в 195 шкалах и 200 детсадах
5 октября 2025  13:47
В Самаре тепло есть в 195 шкалах и 200 детсадах
491
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области с профессиональным праздником
5 октября 2025  12:22
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области с профессиональным праздником
529
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой прибыл в Республику Татарстан, где второй день работает делегация Самарской области.
4 октября 2025  19:22
Губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым
666
Обращаясь к присутствующим, глава региона отметил стратегическую важность данного проекта для укрепления промышленного комплекса области.
4 октября 2025  16:40
Вячеслав Федорищев дал старт производству стальных дверей в Самарской области
664
