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В связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ в театрах и музеях Самары усилили профилактические мероприятия – дезинфекция помещений перед мероприятиями.



«Регулярно дезинфицируются все поверхности, в первую очередь контактные, с которыми взаимодействуют посетители. Дважды в день проводятся влажная уборка и обеззараживание воздуха. По мере необходимости проветриваются помещения. Также в период обострения эпидемиологической ситуации мы следим за тем, чтобы посетители соблюдали расстояние и не находились в прямом контакте друг с другом. При необходимости гости могут получить для себя индивидуальную маску», - рассказала директор музея Эльдара Рязанова в Самаре Мария Ионова.



В театре «Камерная сцена» также проводятся профилактические мероприятия. Помещения дезинфицируют с помощью рециркуляторов, перед каждым мероприятием проводится влажная уборка. В зрительном зале - санобработка перед каждым спектаклем. Имеются в театре и санитайзеры для быстрой обработки рук.



«Так как сейчас участились случаи заражения вирусными инфекциями, мы беспокоимся о здоровье наших гостей и сотрудников и следим за выполнением санитарных рекомендаций», - отметила заместитель директора театра «Камерная сцена» города Самара Татьяна Шаронова.



Помимо санитарной обработки помещений в учреждениях культуры размещена информация о мерах профилактики ОРВИ, распространяют памятки и буклеты о защите своего здоровья.

Фото: администрация Самары