Вступил в силу новый перечень специальностей для тех, кто не хочет служить в армии из-за убеждений или веры

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Призывникам, желающим пройти альтернативную службу, больше нельзя устроиться гардеробщиками, почтальонами, агрохимиками и артистами. 4 апреля вступил в силу новый перечень специальностей для альтернативной службы, который Минтруд утвердил в феврале этого года, пишет "Парламентская газета".

В новом перечне 150 пунктов против 127 в предыдущей редакции, утвержденной в 2021 году. К уже имеющимся должностям и специальностям в нем добавились должности коневода, дояра, сторожа, овощевода, токаря, швеи, хореографа, художника-конструктора и так далее. Ушли в небытие (для призывников, разумеется) профессии обувщика, почтальона, рабочего по благоустройству населенных пунктов, агрохимиков, концертмейстеров, микробиологов. Сам Минтруд в пояснительной записке к документу пояснял, что потребность в обновлении возникла в силу изменения «трудового ландшафта» на территории России — в части специальностей острая потребность отпала, потому что изменились глобальные обстоятельства (как, например, было с курьерами — в «ковидные» времена они находились на пике востребованности, а сейчас такой нужды в них уже нет), а часть — наоборот, приобрела особую актуальность.

Помимо списка профессий и должностей, изменился и список организаций, где можно проходить альтернативную службу. Так, к ним добавилась расположенная в Хабаровском крае территориально-соседская община нанайцев «Хосикта», где занимаются разведением крупного рогатого скота и птицы, рыболовством, охотой и заготовкой леса.

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева рассказала «Парламентской газете», что список специальностей следует больше ориентировать на реальные потребности государства.

«Мы точно знаем, что у нас есть предприятия, где не хватает рабочих рук, есть определенные нуждающиеся в подспорье отрасли сельского хозяйства, — пояснила парламентарий. — Социальные учреждения, где складывается дефицит кадров, и так далее. Разумеется, не на все специальности можно направить восемнадцатилетних мальчишек; кроме того, в ряде случаев, к примеру, если прохождение альтернативной службы требует переезда в другой город, для них еще и потребуется создавать специальную инфраструктуру. Тем не менее такой подход позволил бы нам закрывать проблемные зоны и решать наиболее острые вопросы, связанные с нехваткой рабочих рук».

По словам Елены Цунаевой, опираться здесь можно на региональные центры занятости, в которых всегда есть списки профессий, представителей которых не хватает в том или ином городе или той или иной области. А сами работы вполне можно было бы сделать сезонными, например, от альтернативщиков в роли дворников наверняка не отказался бы в этом году Петербург, до сих пор утопающий в сугробах.

Кто имеет право на альтернативную службу?

Согласно действующему законодательству, право на альтернативную службу имеют те призывники, у которых служба в армии противоречит убеждениям и вероисповеданию, а также представители коренных малочисленных народов Севера. Для этого им нужно подать соответствующее заявление в военкомат.

«Граждане проходят альтернативную гражданскую службу, как правило, за пределами территории субъектов Российской Федерации, в которых они постоянно проживают. Однако это правило нежесткое, — отмечается на официальном сайте Министерства обороны. — Место прохождения службы определяет Федеральная служба по труду и занятости, руководствуясь ежегодно утверждаемыми перечнями профессий и ситуацией на рынке труда».

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