В Ставропольском районе вручили дипломы участникам районного конкурсе рисунков «Важные мысли на дороге»

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Сотрудники Госавтоинспекции О МВД России по Ставропольскому району совместно с Общественным советом вручили дипломы за участие в районном конкурсе рисунков «Важные мысли на дороге».



Сегодня в Отделе​ Госавтоинспекции Ставропольского района, прошло торжественное вручение дипломов, на мероприятии присутствовали начальник отела Госавтоинспекции О МВД России по Ставропольскому району подполковник полиции Ефанов Александр, заместитель руководителя отдела Госавтоинспекции О МВД России по Ставропольскому району Добролюбов Эдуард и председатель Общественного Совета Артем Медведев при О МВД России по Ставропольскому району.

На церемонии награждения в конкурсе рисунков «Важные мысли на дороге» детям были вручены Дипломы и ценные подарки, а также благодарственные письма руководителям победителей. По окончанию мероприятия, сотрудники полиции и гости сделали фото на память, сообщает пресс-служба ГИБДД СО.

Фото: пресс-служба ГИБДД СО