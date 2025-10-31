В СОУНБ откроется выставка детского рисунка «Мир глазами детей: город сегодня – город-мечта!»

114

1 ноября в 14:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке стартует выставка детского рисунка воспитанников воскресной школы самарского Храма в честь Святых Жён Мироносиц. «Мир глазами детей: город сегодня – город-мечта!» – такое название получит новая экспозиция.

Жители и гости областной столицы получат возможность увидеть работы пятнадцати юных художников. Яркие и непосредственные, полные света, добра и веры в лучший день, все эти рисунки объединены одной темой – любовью к родному городу. Детский взгляд и оживлённое воображение охватывают и виды живописных дворов старого города, и образы возможного будущего Самары, в которых можно разглядеть статные небоскрёбы и широкие, залитые солнцем проспекты, по которым передвигаются причудливые автомобили. Трогательные в своей простоте, художественные работы напоминают нам о том, как это важно – продолжать видеть красоту окружающего мира и никогда не переставать мечтать, даже если мечты кажутся несбыточными.

Хотите посмотреть на грядущее Самары глазами подрастающего поколения, которому, быть может, однажды будет суждено воплотить свои детские мечты в реальность? Тогда приходите на выставку!

1 ноября в 14:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, холл 1 этажа.

Вход свободный! 0+

Фото предоставлено пресс-службой СОУНБ