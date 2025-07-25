В Ширяево состоится праздник искусств «Репин навсегда»

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3 августа на территории историко-музейного комплекса села Ширяево состоится праздник искусств «Репин навсегда», который по традиции приурочен ко дню рождения великого русского живописца Ильи Ефимовича Репина.



В этом году мы отмечаем еще одну важную дату - 35 лет со дня открытия дома-музея И.Е. Репина.



Празднование дня рождения Репина является одним из центральных событий, призванных напомнить о важной странице в культурной истории Самарской губернии – времени жизни и работы в Ширяево великого художника, с которого некогда началась волна паломничества мастеров и любителей живописи в эти прекрасные, заповедные места. Посетителей мероприятия ждет насыщенная программа, несомненным украшением которой станет выступления Волжского народного хора и артистов театра "Самарская площадь".



Также в программе: открытие выставки Александра Башкирова, разнообразные мастер-классы и экскурсии.



Начало в 12:00. 0+

Фото: минкульт СО