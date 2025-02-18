Всесторонняя поддержка семей и участников СВО: в Кинеле открылся Семейный МФЦ

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В городском округе Кинель состоялось открытие Семейного МФЦ, который расположен на базе местного отделения Комплексного центра социального обслуживания населения Восточного округа. При Семейном МФЦ работает Центр комплексной поддержки участников СВО и их семей «Сердце воина» - часть масштабной программы, разработанной на основе предложений самих ветеранов СВО и членов их семей. Инициативы военнослужащих поддержал губернатор Вячеслав Федорищев.

Семейный МФЦ - это многофункциональный центр, помогающий в различных жизненных ситуациях в режиме «одного окна» - как при оказании социальных услуг семьям, так и при получении других видов помощи, не относящихся к социальным услугам - медицинской, психологической, педагогической, юридической и т.д.

Основными задачами работы центра «Сердце воина» является информирование семей участников СВО о мерах поддержки, психологическая реабилитация защитников Отечества и членов их семей, а также адаптация к мирной жизни.

«Посетители центра получат комплекс социальных услуг. Специалисты будут выискивать запросы – то, зачем люди, может быть, изначально не пришли. Возможно, это трудоустройство. Возможно, определение ребёнка в садик или образовательное учреждение. У нас постоянно находятся специалисты, которые готовы оказать всестороннюю помощь. Также будем приглашать сотрудников других организаций: юридического бюро, Социального Фонда России, налоговой службы, министерств образования, здравоохранения, труда и занятости. В день центр способен принять 15-20 семей», - рассказал директор КЦСОН Восточного округа Алексей Эккерт.

Одной из первых в центр обратилась жительница Кинеля Алёна Алдарова - многодетная мама и человек с большим сердцем. Её супруг Дмитрий отправился в зону СВО еще 2022 году. Алёна организовала инициативную группу: люди собирают гуманитарную помощь и отправляют её бойцам. Алена признаётся, что порой бывают и непростые моменты, когда в поддержке нуждается и она сама. «Бывает такое, что люди просто не знают, куда им обратиться, - делится супруга участника СВО Алёна Алдарова. - И за счёт того, что они этого не знают, многие вопросы, которые казались бы совсем маломальскими, их решение занимает очень много времени. Когда ребята возвращаются в гражданскую, в мирную жизнь, многие вещи для них происходят, воспринимаются совершенно по-другому. А здесь в центре созданы все условия, чтобы помочь, подсказать, объяснить».

В Семейный МФЦ можно обратиться по будням с 8:00 до 17:00 (в пятницу – до 16:00), обеденный перерыв с 12:00 до 12:48. Он работает по адресу: г. Кинель, ул. 50 лет Октября, д. 82 или по телефону: 8(84663)6-40-16.

Фото предоставлено министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области.