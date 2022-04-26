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Всероссийский телемарафон «Zа Мир — без нацизма!» пройдет в Самаре 29 апреля

26 апреля 2022 16:51
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В марафоне с концертными номерами выступят региональные творческие коллективы. Будут работать тематические фотозоны.

Всероссийский телемарафон «Zа Мир — без нацизма!» пройдет в Самаре 29 апреля.

Мероприятие начнется в 16.00ч. на склоне площади Славы и пройдет в поддержку российских военнослужащих, которые участвуют в спецоперации на Украине. Марафон пройдет от Владивостока до Калининграда в соответствии с часовыми поясами с востока на запад и будет освещаться на центральных телеканалах.

В марафоне с концертными номерами выступят региональные творческие коллективы. Будут работать тематические фотозоны.

 

Фото из открытых источников

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