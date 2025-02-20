Всероссийский фестиваль активного отдыха «ВьюгаФест» пройдет в Тольятти

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23 февраля жителей региона приглашают проводить зиму и отметить День защитника Отечества на Всероссийском фестивале активного отдыха «ВьюгаФест» в Тольятти.

Событие состоится на новой набережной Тольятти (ул. Спортивная, 23) с 12:00 до 18:30.

На фестивале гостей и жителей Самарской области будет встречать аниматор в костюме Снежной Королевы, диджеи и музыканты, всех посетителей ждет яркая спортивная и фестивальная программа, которая в этом году пройдет под слоганом «Здесь спорт становится волшебством, а герои – легендами!».

На мероприятии выберут королеву «ВьюгаФеста», а также состоятся автограф-сессии с пилотами команд LADA Sport ROSNEFT – Михаилом Митяевым и Леонидом Панфиловым и юниорами команды «Мега-Лада». Традиционно запланированы вело-парад в карнавальных костюмах, активности от клуба скандинавской ходьбы, морж-шоу с перетягиванием каната, стоянием на гвоздях, крио-йогой и обливанием холодной водой, этап Чемпионата автомодельного спорта и другие любительские соревнования.

На фестивале будет работать городок со стрит-фудом и согревающими напитками. В финале праздника выступит кавер-группа группа «А-рай».

Все новости Чемпионата России по сноукайтингу в сообществе в ВК: https://vk.com/kitezhigmore.

Полная информация по фестивалю «ВьюгаФест» в сообществе в ВК: https://vk.com/vjugafest

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