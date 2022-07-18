«Всероссийский день чтения вслух»: читаем под открытым небо на набережной в кинотеатре «Филин»

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23 июля 2022 года впервые в Самаре и губернии состоится акция «Всероссийский день чтения вслух». Площадка Самарской областной универсальной научной библиотеки начнет работу под открытым небом в 16.00 в кинотеатре «Филин» на набережной в районе Ладьи (ул. Лесная).

Всероссийский день чтения вслух – это день, когда любой желающий может выступить и прочитать вслух свой любимый отрывок из поэзии или прозы. Это праздник, который создают горожане для горожан и гостей города. Поучаствовать может любой желающий! Нет никаких ограничений, требуется лишь искренняя любовь к литературе.

Подать заявку на участие в программе акции можно в Центре поддержки и развития чтения библиотеки (телефон: 335-67-12).

Также в этот день в столицах 14 регионов страны пройдёт праздник слова, книги и чтения. Саратовская область (Саратов, Энгельс), Челябинская область (Челябинск, Магнитогорск), Свердловская область (Екатеринбург), Удмуртская республика (Ижевск, Сарапул, село Завьялово), Республика Башкортостан (Уфа), Тюменская область (Тюмень), Ханты-Мансийский автономный округ (Сургут), Республика Татарстан (Казань, Елабуга, Нижнекамск, Набережные Челны, Нурлат), Пермский край (Пермь), Воронежская область (Воронеж), Псковская область (Псков), Кировская область (Киров, пгт Мурыгино, пос. Речной), Мурманская область (Мурманск), Санкт-Петербург и Москва подхватят просветительскую инициативу.

Тысячи людей примут участие в масштабном литературном нетворкинге – будут общаться, знакомиться с новыми авторами и заново открывать уже известных, и, конечно же, читать вслух, сообщает пресс-служба СОУНБ.

Фото: пресс-служба СОУНБ