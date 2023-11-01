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Всероссийская акция «Ночь искусств» в Самарской областной универсальной научной библиотеке

1 ноября 2023 17:26
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Программа мероприятий.

Накануне Дня народного единства Самарская областная универсальная научная библиотека присоединится к Всероссийской акции «Ночь искусств». В этом году акция проходит под девизом «Россия объединяет». Мероприятия, посвященные истории нашей страны, культуре народов, традициям начнутся в библиотеке с самого утра.

Программа мероприятий, 3 ноября 2023 г. , пр. Ленина, 14а:

11:00 – 12:00, отдел искусств, 2 этаж

 VIII Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант»

12:20 – 13:00, зал периодики, 3 этаж

Интеллектуальный турнир «Знай наших: культура народов Самарской области»

 Об истории, культуре и литературе народов Самарской области.

14:00 – 20:00, галерея «Новое пространство», 1 этаж

Открытие выставки «Открытые горизонты», посвящённой 50-летнему юбилею Самарского художественного училища им. К.С. Петрова-Водкина

Знакомство с дипломными работами лучших выпускников Самарского художественного училища им. К.С. Петрова-Водкина за весь полувековой период его существования.

17:00–18:00, 19:00–20:00, Центр изучения книжной культуры СОУНБ , 1 этаж

Интерактивное мероприятие «Азбука языка словенского»

 Знакомство с искусством оформления старинной рукописной книги – вступительная лекция и практическое занятие. Создание первой «буквицы» своего имени.

18:00 – 21:00, информационно-библиографический отдел, 2 этаж 

«Народы одной страны»: онлайн-площадка

 Желающим будет предоставлена возможность стать участником Этнографического диктанта онлайн; принять участие в интерактивном тестировании о национальных костюмах; посетить виртуальную выставку «Этнографическая библиотека онлайн»; прослушать этнографическую онлайн-лекцию.

17:00 – 20:00, Центр изучения книжной культуры СОУНБ, 1 этаж

Экскурсии по книжно-иллюстративной выставке «Профессия дальнего действия»

Время проведения: 17:00 – 18:00, 18:00 – 19:00, 19:00 – 20:00

17:00 – 20:00, Центр изучения книжной культуры СОУНБ, 1 этаж

Экскурсии по экспозиции «Допечатная книга»

Время проведения: 17:00 – 18:00, 18:00 – 19:00, 19:00 – 20:00

17:00 – 20:00, краеведческий отдел, 2 этаж 

Экскурсия по выставке «Аксаковы и Самарский край»

Знакомство с книжно-иллюстративной выставкой краеведческих изданий к 200-летию со дня рождения Ивана Сергеевича Аксакова и 175-летию со дня рождения Ольги Григорьевны Аксаковой.

17:00 – 20:00, малый выставочный зал, 2 этаж

Экскурсия по выставке «Родная речь, родные корни»

Выставка изданий в честь проведения в 2022 – 2023 годах в Российской Федерации Международного десятилетия языков коренных народов.

17:00 – 19:00, отдел искусств, 2 этаж

Мастер-класс по народным промыслам

18:00 – 19:00, отдел искусств, 2 этаж

Игра «Лабиринты киноискусства»

 Тайны и загадки кино, а также кинопробы на самые интересные и неожиданные роли. 

19:00 – 20:30, отдел искусств, 2 этаж 

Виниловая вечеринка «Мелодии “Кругозора”»

Музыкально-познавательная вечеринка с нотками ностальгии по мотивам легендарного советского журнала «Кругозор». Приглашенный гость – Татьяна Ляндрес, музыкант, автор и исполнитель песен, лауреат и член жюри Грушинского фестиваля, педагог.

17:00 – 20:00, 1 этаж

Русский хоровод (Хороводы России. Самара)

Участники «Ночи искусств» в библиотеке смогут примкнуть к всероссийскому фестивальному движению «Хороводы России».

17:00 – 20:00, сбор групп 1 этаж

Экскурсии «Путешествие в главное книгохранилище региона»

Время проведения: 17:00 – 18:00, 18:00 – 19:00, 19:00 – 20:00.
Необходима предварительная запись.

 

Фото:    freepik.com

 

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