Всемирный день кошек отмечается сегодня, 8 августа

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Всемирный день кошек отмечается ежегодно 8 августа по инициативе Международного фонда по защите животных. Сегодня это событие объединяет миллионы владельцев четвероногих по всему миру. Цель праздника - чествование пушистых и привлечение внимания к проблеме бездомных животных.

При этом отдельно в странах также отмечают День кошек. В России День кошек отмечается 1 марта, в Японии — 22 февраля, в США — 29 октября.

Кошки — самые распространённые домашние животные в мире. Среди учёных до сих пор ходят споры, одомашнена ли сейчас кошка на самом деле, или просто выбрала жить рядом с человеком.