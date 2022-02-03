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Всем миром: в работу по ликвидации последствий снегопада включится техника предприятий, организаций и МЧС 

3 февраля 2022 20:46
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По информации главы Приволжского УГМС Айдара Мингазова, сильный снегопад продлится до 24.00 3 февраля.

В четверг, 3 февраля 2022 года, в Самарской области по поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова для координации борьбы с последствиями снегопада был создан оперативный штаб, который возглавил первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов. 

В 17.00 того же дня состоялось первое заседание штаба. Участники проанализировали оперативную обстановку на дорогах губернии, особенно на самых сложных участках трасс, прогноз погоды на ближайшие сутки, приняли ряд оперативных решений. В режиме ВКС в совещании приняли участие главы муниципалитетов, регионального МЧС, Минтранса и дорожных служб. 

По информации главы Приволжского УГМС Айдара Мингазова, сильный снегопад продлится до 24.00 3 февраля, выпадет от 7 до 11 мм осадков (для сравнения, прошедшей ночью зафиксировано 8 мм осадков). Самый мощный удар снежной стихии предстоит пережить  северу  и северо-западу области. После 24 часов сильный снегопад прекратится, ожидаются слабые осадки. 

Между  тем, уже к настоящему времени высота снежного покрова по области в среднем достигает 54 см, в Самаре – 81 см. За минувшую ночь в областном центре выпало 39% от среднемесячной нормы осадков, Тольятти принял снежные массы в 32% от месячного объема. 

На территории региона введено ограничение движения  на ряде участков федеральных трасс в Алексеевском, Волжском, Борском, Сызранском, Ставропольском районах.

Непростая  обстановка сложилась на региональных дорогах в муниципальных районах Красноармейский, Красноярский, Кинельский, Кинель-Черкасский, Ставропольский, Сергиевский, Нефтегорский, Большечерниговский, Исаклинский, Пестравский – информация об этом поступала в течение дня. 

Главы муниципалитетов  и директор ГКП Самарской области «АСАДО» Владимир Терентьев доложили о том, как идет борьба со стихией. Сейчас на региональных дорогах работают 464 единицы техники, 316  продолжат работу ночью. За каждой дорогой закреплено конкретное количество техники, в том числе тяжелой. Большинство сложных участков постепенно получается  «расшить», в Красноврмейском районе, где с утра была сложная ситуация, есть дороги в одну полосу ко всем населенным пунктам. 

«Необходимо задействовать резервы, привлекать технику сельхозпредприятий, транспортных организаций. У вас на такой должны быть заключены с ними договоры», - обратился к главам муниципалитетов Виктор Кудряшов.

Первый вице-губернатор также призвал глав тех муниципалитетов, где наблюдаются серьезные проблемы с расчисткой дорог, ввести ограничения на движение школьных маршрутов и  приостановить на один завтрашний день (4 февраля, пятницу) учебный процесс. 

Наиболее серьезные трудности сложились в Кинель-Черкасском районе на участке дороги Черновка - Первомайский. Здесь высота сугробов достигла трех метров, транспортное сообщение нарушено, и техника пока не справляется с последствиями снегопада. Самое необходимое жителям поселка доставляют на снегоходах. Участники совещания решили направить в  помощь машинам «АСАДО» на этом участке гусеничный тягач Волжского спасательного центра МЧС. 

Рассмотрели ситуацию на федеральных трассах. Руководитель областного ГИБДД сообщил, что, несмотря на сложную погодную обстановку, масштабных дорожно-транспортных происшествий удалось избежать. Вечером ограничение на движение большегрузов планируют снять. 

«Необходимо делать это максимально осторожно, аккуратно, чтобы не допустить еще больших заторов», - акцентировал внимание служб Виктор Кудряшов.

Председатель областного Правительства призвал представителей федерального управления автомобильных дорог «Большая Волга» обратить особое внимание на обработку реагентами тех участков федеральных трасс, где наблюдаются подъемы и спуски.

«Именно такие участки являются наиболее сложными для прохождения грузового транспорта, здесь нужны дополнительные меры», - отметил он. 

Глава областного Правительства также отметил, что муниципалитеты должны быть готовы оказать помощь водителям автомобилей, оказавшихся в снежном плену. По договоренности с областным МЧС, пункты обогрева и размещения оборудуют в домах культуры и  физкультурно-оздоровительных центрах. 

Особое внимание уделили организации расчистки городских дорог, внутридворовых проездов в населенных пунктах области. «Обеспечить возможность проезда автомобилей скорой помощи, пожарных машин, освободить проезда у контейнерам по сбору твердых коммунальных отходов – первоочередная задача муниципалитетов», - подчеркнул первый вице-губернатор. 

«Коллеги, этой ночью нам предстоит большая работа. Прошу максимально собраться и мобилизовать все резервы. К утру погода улучшится, и можно будет продолжить борьбу с заносами в более благоприятных погодных условиях», - сказал в заключение Виктор Кудряшов.

 

Фото:   pixabay

 

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