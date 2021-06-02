Все желающие могут принять участие в голосовании на приз зрительских симпатий конкурса «С чего начинается Родина»

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Все желающие приглашаются принять участие в открытом народном голосовании на приз зрительских симпатий регионального конкурса детской фотографии «С чего начинается Родина», организованного некоммерческим фондом «Детский епархиальный образовательный центр» среди детей в возрасте от 12 до 17 лет.

На первом этапе жюри конкурса отобрало 40 работ, по 20 фотографий в двух номинациях «Наша вера» и «Наше достояние». Авторы этих работ стали победителями конкурса.

Теперь выбранные работы принимают участие в открытом народном голосовании, которое продлится до 6 июня включительно.

Альбомы с фотографиями:

Наша вера: https://vk.com/album-148166513_282130402

Наше достояние: https://vk.com/album-148166513_282146152

Победителями в номинации «Приз зрительских симпатий» станут 10 работ, набравших наибольшее количество лайков под фотографиями.

ВНИМАНИЕ! Учитываются только голоса участников официальной группы НФ «ДЕОЦ» https://vk.com/fond163

Вступление в группу необходимо для того, чтобы исключить фейковые аккаунты и накрутку голосов.