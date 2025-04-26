В Самарскую область прибыли участники Эстафеты Победы

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Сегодня в Самарской области завершилась Эстафета Победы вдоль государственных границ СНГ, посвященная 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Международная военно-патриотическая акция стартовала 2 февраля 2025 г. по двум маршрутам из г. Мурманска и от стен героической Брестской крепости. Дата старта акции выбрана не случайно. Именно в этот день в 1943 году завершилась Сталинградская битва и было начато победоносное наступление Красной армии.

Первыми Эстафету Победы встретили жители Большечерниговского района, далее символ Эстафеты прибыл в город Воинской славы – Самару и сегодня маршрут завершился в г. Новокуйбышевске, где участники акции открыли 9-й региональный турнир по футболу «Кубок Героев-пограничников».

В каждом населенном пункте, в который прибывает Эстафета Победы проходят памятные митинги и торжественные мероприятия, в них наряду с действующими пограничниками и молодежью принимают участие ветераны, представители региональных, муниципальных органов власти.

Эстафета Победы призвана сохранить историческую память о подвиге наших предшественников, не допустить искажения и пересмотра итогов Великой Отечественной войны, а также укрепить дружбу и доверительные взаимоотношения между народами государств СНГ.

27 апреля символ Эстафеты продолжит свой путь по территории Саратовской области. Торжественная церемония завершения патриотической акции состоится 28 мая в г. Москве, сообщает пресс-служба Пограничного управления по Саратовской и Самарской областям.

Фото предоставлено пресс-службой Пограничного управления по Саратовской и Самарской областям