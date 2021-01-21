В Самарском районе предприниматель заплатит штраф в 200 тысяч рублей

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В Самаре и Самарской области продолжают действовать меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением коронавирусной инфекции и острых респираторных инфекций. Требования безопасности касаются не только граждан, но и организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Самарской области.

В условиях сложившейся эпидемиологической обстановки специалисты внутригородских районов совместно с профильными ведомствами и полицией в ежедневном режиме продолжают мониторинг объектов потребительского рынка.

Обязательный перечень ежедневного мониторинга включает в себя не только крупные торговые центры, но и объекты общественного питания, сферы услуг и торговли, занимающие меньшую площадь.

В Самарском районе 562 объекта потребительского рынка. За период с начала действия ограничительных мероприятий в регионе, проверяющие бригады района посетили предпринимателей более 4000 раз.

По словам главы Самарского внутригородского района Самары Романа Радюкова в ходе рейдов выявлено 152 нарушения, материалы по 2 повторным нарушениям направлены в суд для принятия решения.

Вместе с тем, одному из нерадивых предпринимателей, работающих на территории Самарского района, по судебному решению вынесен штраф в размере 200 000 рублей.

В ходе сегодняшнего мониторинга в Самарском районе, проверяющие посетили ряд объектов общественного питания.

Обслуживающий персонал относится к мерам безопасности ответственно. Проверяющая бригада установила, что здесь соблюдаются все меры: социальная дистанция, персонал использует маски и перчатки, во всех заведениях установлен обеззараживатель воздуха. Кроме того, персонал и посетители проходят температурный контроль на входе, в наличии запас средств индивидуальной защиты для всех желающих.

На сегодняшний день можно говорить о тенденции на снижение количества нарушителей среди предпринимателей во всех внутригородских районах.

«Отрадно, что сейчас нарушений среди предпринимателей крайне мало, выявленные замечания - уже редкость. Несмотря на положительную динамику, мониторинги продолжаем в интенсивном режиме. В приоритете - безопасность самих же предпринимателей и здоровье их посетителей и клиентов», - подчеркивает Роман Радюков.

В случае нарушения рекомендаций Роспотребнадзора сотрудники районов собирают материалы и направляют в соответствующие органы. В этом случае недобросовестным организациям грозят штрафы, также может быть принято решение о приостановке работы предприятия, передает пресс-служба горадминистрации.

фото: пресс-служба горадминистрации