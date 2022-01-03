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В «Самарской олимпийской деревне» царит новогодняя атмосфера

3 января 2022 17:08
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«Самарская олимпийская деревня» с разнообразными тематическими локациями и праздничными новогодними декорациями отлично подходит для новогоднего семейного отдыха.  

Третий год подряд одной из самых масштабных, ярких и спортивных точек притяжения для гостей и жителей Самарской области в новогодние праздники остается «Самарская олимпийская деревня».

Старт 2022 года – не исключение. С 12 часов дня 31 декабря, с момента официального открытия Олимпийской деревни 2022, здесь царит новогодняя атмосфера, детский смех и, конечно, спортивный дух! Привлекательность уникального самарского зимнего проекта продиктована также и концепцией новогодних гуляний - 2022.  Специалисты Роспотребнадзора и представители здравоохранения в преддверии новогодних праздников  рекомендовали провести праздники в кругу своих самых близких и родных людей, избегая мест массового скопления людей.  Под эгидой сохранения  здоровья жителей и гостей Самарской области организованы все праздничные мероприятия в губернии. «Самарская олимпийская деревня» на открытом воздухе с разнообразными тематическими локациями и праздничными новогодними декорациями как нельзя лучше подходит для безопасного новогоднего семейного отдыха.  

Впервые уникальное спортивное пространство было создано в канун 2020 года по поручению Дмитрия Азарова. На «Последней миле» масштабно прошли праздничные гулянья, с различными спортивными площадками, аттракционами, соревнованиями для любителей зимних видов спорта, а также с концертами и шоу-программами. Для спортсменов 2020 год предвещал быть не просто високосным, а Олимпийским! Отсюда и появилось название – Олимпийская деревня. Популярность и вовлеченность жителей и гостей Самарского региона во все активности уникального проекта убедительно доказали, что жители самарской области, волжане, любят физкультуру и спорт. Тогда еще никто не мог предположить, что нагрянет пандемия, которая разрушит многие спортивные планы и перенесет Олимпиаду в Токио на целый год. В первый год работы Самарской олимпийской деревни в программу развлечений вошли необычные японские спортивные забавы, которые разнообразили концепцию оригинального зимнего проекта. 

С 2020 года формат мероприятий претерпел изменения, но остается по-прежнему спортивным. «Второй год подряд мы работаем в ограничительных мерах, связанных с распространением коронавирусной инфекции. В этом году главной темой концепции новогодних гуляний стало 170-летие Самарской губернии, а также объявленный президентом Российской Федерации Владимиром Путиным 2022 год - годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов», - рассказал директор ГАУ СО «Самара Арена» Виталий Иванов. 

На территории «Самарской олимпийской деревни» установлена праздничная елка, тематические инсталляции, бесплатные зоны активного отдыха: каток, лыжная трасса, горки, на тренировочной площадке «Восход» можно забронировать ледовую площадку для игры в хоккей на свежем воздухе. Кроме того, на аллеях располагаются станции культурного наследия «Сокровища Самарской губернии», а также организованы пункты питания и выдачи спортивного инвентаря. 

«Созданы все условия, чтобы каждый житель нашего региона смог провести выходные с пользой для здоровья. На улице прекрасная новогодняя погода, призываю всех активно проводить время: кататься на лыжах, тюбингах или коньках. Только собственным примером вы сможете привить любовь к физической культуре и спорту своим детям и внукам», - отметил министр спорта Самарской области Сергей Кобылянский в ходе своего праздничного визита на объект. 

Локации «Самарской олимпийской деревни»:

Музыкальная программа - экраны перед 3 входом и на 4 аллее;

Фотозоны и арт-объекты - по всей территории мероприятия;

Парад планет - перед 3 входом; 

Фотовыставка - 2 аллея;

Детский лабиринт, горки - 4 аллея;

Каток - инклюзивный парк;

Лыжня - вдоль 2 и 4 аллей;

Станции культурного наследия “Сокровища Губернии” - 2 и 4 аллеи;

Хоккейная калды - ТП “Восход”.

 

Фото:   правительство СО



 

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