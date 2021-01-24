В Самарской областной юношеской библиотеке состоится творческий вечер «Я, конечно, вернусь» ко Дню рождения Высоцкого

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27 января в 13:00 и 18:00 в Самарской областной юношеской библиотеке пройдет познавательная программа для молодежи «Я, конечно, вернусь», посвященная памяти В.С. Высоцкого. Посетителей ждёт викторина, лекция и концерт-квартирник. Самарская областная юношеская библиотека традиционно отмечает день рождения Высоцкого творческим вечером, ведь его стихи, песни и роли даже спустя столько лет вызывает самый живой отклик у читателей.

Участники викторины смогут проверить свои знания о биографии знаменитого поэта и актера. Ее вопросы построены на занимательных фактах и мифах из жизни и творчества Владимира Семеновича. На интерактивной лекции, которую прочитает библиотекарь и поклонник творчества Высоцкого Фёдор Замыцкий, посетители попытаются разобраться, в чём секрет «театральной магии» Высоцкого, как создавались ставшие легендой образы шекспировского Гамлета, чеховского Лопахина, брехтовского Галилея. Участники программы получат не только информацию к размышлению, ответы на многие вопросы о творческой жизни Высоцкого, но и смогут увидеть уникальные фотографии и кинокадры, запечатлевшие фрагменты легендарных спектаклей. Мероприятие закроется самодеятельным концертом-квартирником, каждый сможет прочитать любимое стихотворение Высоцкого или спеть песню автора.

Мероприятие направлено на приобщение молодежи к наследию отечественной культуры, формирование связи поколений посредством обращения к творчеству одного из самых ярких представителей XX века.