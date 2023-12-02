В Самарской областной библиотеке откроется выставка народного художника России Дмитрия Санджиева

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8 декабря 2023 года в 18:00 в галерее «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки откроется выставка живописи и графики народного художника России, академика Российской академии художеств Дмитрия Никитича Санджиева «Прозрения».



Дмитрия Санджиева нередко называют художником-иллюзионистом, мастером создания квазимиров и фантомных метавселенных. Его полотна –это одновременно и результат прозрений самого художника, и среда, в которой умственные и чувственные проникновения становятся доступны тем, кто способен подолгу вглядываться в созданные мастером образные ландшафты.



Именно поэтому выставка в «Новом пространстве» и носит такое название: она приглашает зрителей к диалогу с бездной, которой свойственно одаривать восприимчивые души и умы новыми озарениями.



Выставка «Прозрения» удивит каждого, кто видит в искусстве мост между временным и вечным, явным и тайным, человеческим и сверхчеловеческим. Экспозиция включает в себя более 120 живописных и графических работ Дмитрия Санджиева и охватывает все этапы его долгого творческого пути. Прикоснуться к творчеству живописца гости библиотеки смогут до 28 января 2024 года, сообщает пресс-служба СОУНБ.



8 декабря в 18:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, галерея «Новое пространство» (1 этаж). 6+



Вход свободный!