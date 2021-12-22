В Самарской области состоялся финальный розыгрыш викторины «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!»

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Сегодня, 22 декабря, состоялся третий, финальный, розыгрыш викторины «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!», стартовавшей на территории Самарской области 15 ноября. Еще 1002 участника стали обладателями ценных призов.

В прямом эфире, трансляция которого велась на сайте Самарского областного вещательного агентства «СОВА», в официальном паблике «СОВА» ВКонтакте, в официальном паблике ВКонтакте «Самарская Область» был разыгран уникальный призовой фонд: квартира, автомобиль и 1000 сертификатов номиналом по 4000 рублей.

В финальном розыгрыше участвовало 530 561 уникальный номер. Эта цифра убедительно доказала, что викторина «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!», инициированная Общественной палатой Самарской области, Министерством здравоохранения региона и поддержанная Губернатором Дмитрием Азарова, стала «народной».

В это число автоматически вошли те номера, которые участвовали в розыгрышах 24 ноября и 8 декабря, но не стали победителями, и присоединились новые участники. Напомним, что все граждане Самарской области, которые сделали прививку от COVID-19 с 15 ноября по 20 декабря 2021 года автоматически стали участниками викторины, подписав согласие на участие. А те жители региона, которые вакцинировались на территории нашего региона до 15 ноября 2021, самостоятельно подавали заявку на участие в викторине на сайте «Карта жителя Самарской области».

Уникальный марафон здоровья и праздника завершился в преддверии новогодних каникул. Поэтому атмосфера финального розыгрыша была пропитана планами на будущее и, конечно, подведением итогов. Настоящим украшением эфира стали победители предыдущих этапов викторины: Алтухова Инна Фёдоровна из села Обшаровка, обладательница автомобиля по итогам первого розыгрыша викторины; Федрушкова Юлия Андреевна, жительница Самары, которая выиграла квартиру в Самаре во 2-м розыгрыше; Балакин Андрей Владимирович, житель Самары, получивший сертификат на бытовую технику номиналом 4 тысячи рублей. Гости прямого эфира поделились своими историями о победе в викторине, рассказали о том, как принимали решение о вакцинации, а также о своей невероятной удаче.

О том, что чудеса случаются, и все мы можем стать волшебниками сказала и Юлия Рябева, член Экспертно-номерной комиссии викторины, руководитель Ресурсного центра добровольчества Самарской области: «Я приглашаю вас всех стать немного волшебниками. Вы можете присоединиться к акции «Новый год в каждый дом», поздравить с наступающими праздниками и поблагодарить врачей. Можно зайти на ресурсы коалиции «Забота рядом» и посмотреть, о чем мечтают пожилые люди, которые одиноки, или находятся в трудной жизненной ситуации. Их разыскивают мои коллеги – волонтеры и специалисты некоммерческих организаций, а вы можете посмотреть, какие у них желания, и может быть у вас будет возможность их исполнить. Присоединитесь через интернет к проекту «Елка желаний», исполните мечты детей, и тогда вы сами ощутите и поймете, кто такие волонтеры. Наверное, только в наших силах исполнять мечты друг друга. Всем здоровья».

Тема здоровья стала ключевой в беседе гостей студии. Пока «Цифровой барабан» определял счастливые номера победителей финального розыгрыша, члены Попечительского совета и Экспертно-номерной комиссии викторины: Галина Гусарова, председатель комиссии по общественному контролю Общественной палаты Самарской области, Заслуженный врач Российской Федерации; Павел Золотарев, заместитель министра здравоохранения Самарской области-руководитель департамента информатизации, организационной деятельности и лицензирования; Нина Косарева, Почётный гражданин Самарской области, президент Самарской региональной общественной организации медицинских сестёр, Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации член Общественной палаты Самарской области; Константин Пресняков, заместитель председателя Правительства Самарской области-руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области; Татьяна Сивохина, председатель Самарской областной организации профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации; Юлия Рябева, руководитель Ресурсного центра добровольчества Самарской области – подводили итоги непростого 2021 года.

«Безусловно, мы можем отметить, что год был самым необычным и одним из самых тяжелых не только для системы здравоохранения, но и, наверное, для всех жителей Самарской области, для страны и в целом для всего мира. Наша область пережила вместе со всеми субъектами Российской Федерации несколько волн пандемии. Сейчас можно отметить, что чуть легче стала эпидемиологическая ситуация, но по-прежнему у нас открыто 31 лечебное учреждение, где развернуты ковидные койко-места. И, к сожалению, более 3 000 наших земляков остаются сейчас в больницах. Мы видим небольшое снижение эпидемиологического напряжения и этому, безусловно, способствуют меры, предпринимаемые Правительством для сдерживания распространения COVID-19, в том числе большим подспорьем стала и проводимая викторина. У нас в регионе положительный темп вакцинации, на сегодняшний день более 1 млн 600 тыс. жителей нашего региона прошли первый этап вакцинации», – отметил Павел Золотарев.

О том, что идея викторины «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!» была своевременной и необходимой сказала Галина Гусарова: «Результат вакцинации на сегодняшний день есть. Министерство здравоохранения проделало колоссальную работу, и сегодня уже высвобождаются койки и перепрофилируются обратно отделения, которые были отданы под работу с ковидными пациентами. То есть появляется возможность работать медикам не только с темой ковида, но и с другими, не менее важными направлениями. Сыграла викторина? Конечно. И этот опыт, я считаю, надо повторять».

«Тот опыт, который мы начали переживать в 2020 году и переживаем до сих пор – это печальный, но уникальный опыт. Это колоссальная проверка нашей системы здравоохранения. Я считаю, что мы достойно выходим из этой ситуации. И мне бы очень хотелось, чтобы мы все поняли, насколько хрупка жизнь. Поняли, что мы все живем в обществе, мы не изолированы друг от друга, и то, как наше общество выходит из подобных сложных ситуаций, показывает насколько мы с вами зрелы», – отметила Нина Косарева.

Процедура определения победителей викторины «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!» концептуально была выстроена так, что 2 суперприза – квартира и автомобиль – были разыграны в самом начале прямого эфира. Счастливым обладателем новой однокомнатной квартиры стала Фатерова Любовь Федоровна из пос. Венера г.о. Похвистнево. Автомобиль выиграла Татьяна Алексеевна Леонова, жительница г. Жигулевска.

Гости студии искренне поздравили победителей финального розыгрыша и поблагодарили тех, кто не выиграл приз в викторине, но защитил свое здоровье, ответственно отнесся к себе и своим близким. Призы и подарки, разыгрываемые в викторине «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!», – это всего лишь счастливый бонус за ответственность и неравнодушие, но главный приз – это здоровье!

На сегодняшний день работает и функционирует в Самарской области без малого 200 пунктов вакцинации, 11 из них – круглосуточные. На сайте областного минздрава размещена интерактивная карта, где представлены все пункты вакцинации, а также информация о наличии вакцин, которые находятся в свободном использовании. Все это сделано для того, чтобы каждому жителю Самарской области было максимально удобно и просто сделать самое главное – защитить свое здоровье. И работа по предотвращению распространения COVID-19 на территории Самарской области будет продолжена, пока победа над вирусом не будет одержана!

Перечень всех номеров – победителей викторины «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!» опубликован на сайте «Карта жителя Самарской области», дополнительно информация будет размещена в газете «Волжская коммуна», а также уточнить информацию можно по номеру телефона горячей линии Викторины: 8-800-511-63-03.

Фото: правительство СО