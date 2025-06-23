В Самарской области прошли мероприятия ко Дню памяти и скорби

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В День памяти и скорби по всей России прошли памятные мероприятия, в которых приняли участие более 1 200 000 человек. Волонтёры Победы, представители патриотических организаций и неравнодушные жители России зажгли огненные картины войны и свечи памяти в память о советских гражданах, внёсших вклад в Победу: участниках боевых действий, тружеников тыла, детей войны, узников нацистских концлагерей. Огненные картины были объединены одной общей темой: «Трагедии и Победы региона и страны в годы войны». Добровольцы Движения также приняли участие в акции «Свеча Памяти» и почтили память Героев минутой молчания у мемориальных комплексов и памятников.

В России и за рубежом зажглись 243 огненные картины, а на более чем 2500 точках прошла акция «Свеча Памяти».

Центральным местом проведения памятных мероприятий стал Музей Победы на Поклонной горе в городе Москве. В Год защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне у Музея Победы из свечей был выложен образ статуи «Родина-мать зовёт!». «Родина-мать» стала символом Года 80-летия Победы — символом объединения людей, выражающих свою гордость, память и благодарность советскому народу за нашу Победу. Первые лампады огненной картины были зажжены от Свечи памяти, переданной добровольцам «Офицерами России». Священное пламя, из которого родилась огненная картина, было доставлено Волонтёрами Победы из Богоявленского кафедрального собора в Елохово. С особым трепетом добровольцы перевезли Свечу памяти с огнём из храма и передали её неравнодушным участникам мероприятия.

Самарская область присоединилась к акциям «Свеча Памяти» и «Огненные картины войны». В Самаре на площади Славы состоялось возложение цветов и лампад к горельефу «Скорбящей Матери-Родине», Волонтеры Победы создали огненную картину, посвященную вкладу региона и его жителей в Великую Победу.

«84 года назад ранним утром тишину разорвали взрывы, а на порог каждого дома в нашей стране постучалась беда. Великая Отечественная война вошла в историю не просто датой — она вошла в сердце каждого из нас раной, которая не заживает до сих пор», - обратился к жителям губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

В Самаре из 9000 свечей выложили силуэт штурмовика Ил-2 и слова «Самара помнит». Участие в памятной акции приняли первый вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов, министр молодёжной политики Наталья Рогова, общественный советник губернатора Самарской области, Герой России Максим Девятов, ветераны боевых действий, участники программы «Школа героев», Волонтёры Победы, поисковики, представители молодёжных объединений региона.

«С самого начала народ был уверен, что Победа будет обязательно за страной. И гитлеровские фашисты были побеждены и уничтожены. К сожалению, сейчас западные политики пытаются принизить Победу, которую завоевали наши дедушки и бабушки. Но мы не позволим это сделать», - отметил руководитель Самарского городского отделения «Боевого братства», участник региональной программы «Школа героев» Владимир Харьков.

Тысячи огней в эти памятные даты также зажглись в Тольятти, Сызрани и Волжском районе.

22 июня одновременно во всех регионах России в 12:15 по московскому времени прошла масштабная акция, посвященная памяти жертв Великой Отечественной войны. Минутой молчания по всей стране почтили героев, отдавших жизни за мирное небо над головой. Самарская область присоединилась к Всероссийской минуте молчания. 22 июня 1941 года в это время гражданам Советского Союза по радио сообщили о вероломном нападении нацистской Германии. В День памяти и скорби - уже в 2025 году - было прервано вещание на телевидении, радио и кабельных каналах. Где возможно, на предприятиях остановилась работа. Памятное мероприятие в Самаре прошло на площади Славы. Участники возложили цветы к Вечному огню и горельефу «Скорбящей Матери-Родине».

Фото: министерство молодежной политики Самарской области