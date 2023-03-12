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По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. Ночью и днем 13 марта местами в Самарской области сохранится усиление южного ветра, порывы 15-20 м/с, днем 13 марта местами в Самарской области ожидаются сильные осадки, в виде дождя и мокрого снега.



Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает о необходимости обязательного соблюдения правил безопасного передвижения, быть аккуратнее на дорогах, соблюдать скоростной режим и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.



Избегайте внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений.



Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области при усилении ветра рекомендует:



- ограничить выход из зданий;



- если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;



- не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;



- ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;



- опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;



- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;



- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.



Будьте внимательны и осторожны!



При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».

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